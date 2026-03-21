多國聲明採取措施協助穩定市場 以色列：不打伊朗能源設施

以色列總理內唐亞胡19日說，將遵從川普要求，不再攻擊伊朗能源設施，加上英、法、日等七國發表共同聲明，將採取措施協助穩定能源市場，包括貢獻適當的努力確保荷莫茲海峽安全通行，促使一度飆升的油價回穩。但以軍20日卻對伊朗發動新一波襲擊，伊朗也持續攻擊其他波灣國家。

內唐亞胡在記者會坦言，以色列日前針對伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田相關設施攻擊「是單獨行動」。該行動引發伊朗對區域能源設施的報復性攻擊，波及卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯與科威特等，推升全球油氣價格大漲。

在美方要求下，以色列態度轉趨克制。川普19日在白宮表示，「我告訴他（內唐亞胡）不要這樣做，他不會再做。」此舉顯示華府對能源戰升級高度警惕。

伊朗戰爭可能發展路徑

而且，英、法、德、義、荷、日和加拿大，同日發布聲明，譴責伊朗對商船和民用設施的襲擊，表示將與產油國合作提高產量。

市場情緒迅速轉變，布蘭特原油一度衝到每桶119美元，20日亞洲時段晚間回落到每桶107美元。

然而衝突已對區域能源基礎設施造成實質損害。卡達表示，其全球最大液化天然氣出口設施遭攻擊，損失恐達每年200億美元，修復時間長達五年；沙烏地阿拉伯紅海煉油廠遭無人機擊中；阿聯因飛彈殘骸關閉天然氣設施；科威特兩座煉油廠起火；伊拉克因伊朗中斷天然氣供應導致發電受阻。能源戰外溢效應全面浮現。

在此背景下，國際社會停火呼聲日益高漲。阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合呼籲伊朗停止攻擊，同時強調各國根據國際法擁有自衛權。沙烏地外長費瑟警告，沙國的克制並非「毫無限度」，並指利雅德與德黑蘭之間關係已「徹底破裂」。沙國不排除採取軍事行動。

各國天然氣對荷莫茲海峽依賴度

歐洲領導人則敦促美伊展開停火談判。黎巴嫩總理薩萊姆在接受CNN專訪時指出，川普是最有能力結束這場戰爭的關鍵人物。

另一方面，美以戰略目標分歧逐漸浮現。美國國家情報總監加巴德坦言，美方重點在削弱伊朗軍力，但以色列更聚焦政權層級打擊。內唐亞胡甚至指出，伊朗政權已出現「裂痕」，顯示以方仍試圖動搖德黑蘭核心權力。

Axios引述的知情人士則說，美方之所以著重削弱伊朗軍力，是因為美方正認真考慮派遣地面部隊占領哈格島，藉此逼迫伊朗重啟荷莫茲海峽。若美軍展開行動，可能讓相關人員直接面對戰火。因此，知情人士表示，只有在美軍進一步削弱伊朗軍事實力後，才會發動這項行動。