美國及盟國出動戰機與直升機打擊伊朗 力圖重啟荷莫茲海峽

美軍官員表示，美國及其盟友為重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），已派出低空飛行的戰機在航道上空轟擊伊朗海軍艦艇，並動用阿帕契直升機擊落伊朗無人機。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）昨天在五角大廈記者會上公布這項行動。

他指出，暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10雷霆二式戰機及阿帕契（Apache）攻擊直升機正在荷莫茲海峽上空或伊朗南部外海執行任務。

他告訴記者：「A-10『疣豬』戰機正在南部戰線執行任務，鎖定荷莫茲海峽內的快速攻擊艇。」他還說，阿帕契直升機「也已加入南部戰線的戰鬥」。

此外，凱恩還提及，一些盟友正出動阿帕契直升機，來「對付單向攻擊無人機」，但凱恩未具體說明是哪些盟友。

根據華爾街日報，這次行動是五角大廈多階段計畫的一部分，旨在削弱伊朗武裝快艇、水雷和巡弋飛彈的威脅。

自3月初以來，伊朗的威脅已導致荷莫茲海峽航運中斷。如果美軍得以降低威脅，便可派遣軍艦穿越該海峽，並最終護送船隻進出波斯灣。