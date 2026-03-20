美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

（德國之聲中文網）以色列和美國三個星期前對伊朗開戰，讓整個中東地區都陷入了武裝衝突之中，全球能源價格也不斷攀上新高。與此同時，美國遲遲不能明確此次戰爭的目標，也無法拿出結束戰爭的時間表，其傳統盟友也並不怎麼支持這次戰爭。

一些分析人士指出，在這樣的情形下，川普需要一場至少面子上的外交勝利才能夠訪問中國。

布魯塞爾智庫「國際危機組織」的中美關係高級研究員韋恩（Ali Wyne）就對法新社指出，美國攻打伊朗的本意是要威懾北京，「結果卻適得其反，戳破了美國無所不能的幻象，華盛頓無力獨自重開荷莫茲海峽，如今需要其主要戰略競爭對手的幫助，才能應對這場由其自身造成的危機。」

就在本周早些時候，川普表示，他將推遲原定3月底、4月初的訪華行程，預計將在「五六個星期內」成行。

幾天前，中美兩國高官剛剛在巴黎舉行了「建設性的會談」，一度被外界視作為川普訪華鋪路。不過，倫敦智庫「歐亞集團」中國事務總監王丹對法新社表示，雙方在荷莫茲海峽和稀土問題上沒有宣布任何消息，表明巴黎貿易談判「沒有取得任何實質性成果」。王丹進一步指出，由於多年來在貿易、科技等問題上的爭端，中美雙邊互信度低下，因此在貿易方面取得重大突破的可能性「似乎有限」。

按照原定計劃，川普此次去北京的目標是正式落實兩國元首去年10月南韓會晤時達成的貿易戰休兵協議。但是，分析人士現在認為，陷入伊朗泥潭的美國，其實力地位受到了削弱，這可能會讓北京更有底氣去要求華盛頓在關稅方面做出更大讓步，並限縮美國在稀土供應鏈等其他議題上的操作空間。至少在短期層面上，習近平面對川普處於更加有利的地位。

迄今為止，北京對川普關於為荷莫茲海峽商船護航的呼籲視而不見。中國也沒有實質上放鬆管制稀土產品出口美國。新加坡國立大學東亞研究所訪問高級研究員諸葛森(Jason Bedford)對法新社指出，美國軍工產業對某些重稀土元素材料的需求遠遠超過商業界的需求；此類材料用於無人機、戰鬥機、導彈制導系統、雷達等設備。諸葛森認為，雖然美國對其軍火庫的具體規模嚴格保密，但是「理論上，中國當然可以阻止美國生產新的武器。」

中國握有更好的籌碼？

另外，川普3月19日表示正在考慮放鬆針對伊朗石油出口的部分制裁以緩解能源價格上漲。分析人士也指出，這有可能有利於中國。華盛頓近東政策研究所的中國問題專家圖根哈特(Henry Tugendhat)就指出，中國是伊朗石油的主要買家，也是德黑蘭的重要經濟來源。圖根哈特還說，只要美國繼續向自治的台灣提供武器，北京就沒有「動力」停止向伊朗出售武器。

中國學者則暗示，北京也可能趁大多數美國民眾反對戰爭之際，采取措施來削弱川普在國內的地位。復旦大學美國研究中心主任吳心伯就說，川普及其談判代表「希望中國購買美國農產品，這對共和黨的中期選舉至關重要」，「如果你無法穩定與中國的關系，你將面臨一些巨大的挑戰。」

《華爾街日報》則援引外交圈內消息稱，一些中國官員私下裡將伊朗危機形容為外交進程中的一個「小問題」，一個不應干擾中美關係這一宏大議題的暫時性波折。這些官員暗示，只要美國在伊朗的戰事持續，華盛頓就很難敲定具體日期。他們認為，盡管川普可能希望中國利用其影響力迫使德黑蘭讓步，但北京的合作不會是免費的。這些官員表示，中國正自視為調解人自居，但北京對伊朗施加的任何壓力，都將伴隨著一個對等要求，即美國停止攻擊，從而避免讓局勢看起來像是美國的完勝。

不過，前美國資深外交官、現任亞洲協會政策研究院副院長丹尼．拉塞爾(Danny Russel)對《華爾街日報》表示，習近平對這次峰會的渴望不亞於川普。北京方面認為「這種在最後一刻突然推遲是不尊重的表現」；「他們是務實派，仍然認為會晤對於應對川普至關重要。」拉塞爾說，對中國而言，有一個好處是，「推遲峰會使北京免於陷入尷尬境地，不用一邊接待川普，一邊又要譴責其對伊朗的攻擊是非法侵略。」

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