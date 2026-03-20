川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

Axios引述四位消息人士報導，美國總統川普政府正考慮占領或封鎖哈格島，以迫使伊朗當局重新開放荷莫茲海峽。

三名消息人士指出，美方正認真考慮派遣地面部隊占領該島。另一選項是實施海上封鎖，阻止油輪抵達該島。其中一名消息人士說，五角大廈法律顧問甚至已就這些潛在行動的合法性提供意見。

不過，哈格島離岸僅15英里，負責處理伊朗90%的石油出口，若美軍展開行動，可能讓人員更直接面對戰火。因此，熟悉白宮想法的知情人士表示，只有在美軍進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽的軍事實力之後，才會發動這項行動，「我們需要大概一個月的時間，以空襲削弱伊朗實力，奪下該座島嶼、掐住其咽喉，作為談判籌碼」。

一位高階官員說，「川普想要荷莫茲海峽開放，如果需要奪下哈格島才能辦到，那麼他就會這麼做」，「但尚未做成決定」。

然而，儘管哈格島對伊朗的石油產業至關緊要，奪島未必能確保德黑蘭當局屈服。退役海軍少將蒙哥馬利說，這項任務會使美軍暴露在不必要的風險之下，但能取得的優勢不明，「如果我們奪取哈格島，他們也能在另一段切斷供應，我們又不是能控制他們的石油生產」。

蒙哥馬利表示，更有可能的情況是，在未來約兩周內持續發動伊朗削弱軍事能力的攻擊後，美國將派遣驅逐艦與軍機進入海峽，為油輪護航，從而無需入侵該島。