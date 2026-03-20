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互掐死穴？外媒稱川普考慮奪哈格島 迫伊朗開放荷莫茲海峽

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普政府正在考慮占領或封鎖伊朗哈格島的計畫，以迫使德黑蘭重新開放荷莫茲海峽。圖為伊朗哈格島。 法新社
美國總統川普政府正在考慮占領或封鎖伊朗哈格島的計畫，以迫使德黑蘭重新開放荷莫茲海峽。圖為伊朗哈格島。 法新社

美國新聞網站Axios引述4位知情人士報導，總統川普政府正在考慮占領或封鎖伊朗哈格島的計畫，以迫使德黑蘭重新開放荷莫茲海峽

報導指出，情勢升溫導致國際能源價格大漲之際，川普認為，只有先突破伊朗對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運的控制，才有可能結束這場戰爭（至少是在他希望的條件之下）。

然而，採取軍事行動奪取距離伊朗海岸約15英里、處理伊朗9成原油出口的哈格島（Kharg Island），恐將使美軍更直接暴露在危險前線中。因此唯有先進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽周邊的軍力，才能夠採取這類行動。

一位了解白宮思維的消息人士指出：「我們還需要約一個月時間持續襲擊，才能削弱伊朗、奪下哈格島，這樣才能掐住對方死穴，在談判時掌握主動權。」

如果得到批准啟動這類行動，那得增派更多美軍部隊。陸戰隊3支不同的部隊正在前往中東。一名美國官員表示，白宮和五角大廈正在考慮很快進一步增兵。

一名高層政府官員告訴Axios：「他（指川普）想讓荷莫茲海峽保持開放，如果他非得占領哈格島才能達成此事，這就會發生。如果他決定進行搶灘登陸，也會付諸行動，但目前尚未做出決定。」

共和黨籍參議院情報委員會主席柯頓（TomCotton）表示，川普一向「審慎地」不排除地面入侵的選項，他不願意透露自己是否支持。柯頓認為，關閉海峽是伊朗鋌而走險之舉，但川普早有「無數的計畫」因應此一事態。

3名消息人士透露，美國正在認真評估動用地面部隊占領哈格島的選項。另一個選項是實施海上封鎖，阻止油輪抵達哈格島。

其中一名消息人士表示，五角大廈已經諮詢法務人員，就相關行動適法性提供見解。

除了即將於數日內抵達的陸戰隊遠征支隊2500多名隊員之外，另有兩支規模相當的部隊也正在前往中東。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）告訴Axios，考慮到沒有把握能夠取得什麼斬獲，這類任務可能使美軍陷入不必要的風險。

他認為，更可能的情境是，美軍會在接下來兩週持續削弱伊朗戰力，之後派遣驅逐艦和戰機進入荷莫茲海峽護送油輪，就可排除進行登陸作戰的必要性。

軍事行動 以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 石油

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