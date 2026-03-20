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波斯灣國家遭無人機與飛彈攻擊 科威特煉油廠失火

中央社／ 科威特市20日綜合外電報導
科威特國家媒體報導，國內米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠今天遭遇無人機攻擊，引發火災。 美聯社
科威特國家媒體報導，國內米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠今天遭遇無人機攻擊，引發火災。 美聯社

科威特國家媒體報導，國內米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠今天遭遇無人機攻擊，引發火災。與此同時，多個波斯灣國家當局表示，他們正在應對來自伊朗的攻擊。

法新社報導，近日來，伊朗加強對波斯灣能源基礎設施的攻擊，襲擊多處煉油廠及位於卡達的全球最大天然氣樞紐，以報復以色列對伊朗南帕爾斯（SouthPars）天然氣田的攻擊。

科威特新聞社（KUNA）引述國家石油公司的說法報導，「數次敵對的無人機攻擊」擊中了米納阿瑪迪煉油廠，引發火災，所幸無人傷亡。

報導指出，消防人員正在努力控制火勢，同時「數個煉油廠裝置已被關閉」。

巴林內政部今天稍早表示，來自「伊朗侵略行動」的彈片導致一處倉庫起火，火勢已獲控制，未造成人員傷亡。

在科威特，軍方發布聲明指出，防空系統正在「應對敵對的飛彈和無人機威脅」；而阿拉伯聯合大公國的國家媒體則報導「來自伊朗的來襲飛彈及無人機威脅」。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency ）援引革命衛隊（Revolutionary Guards）的聲明指出，他們已用飛彈和無人機鎖定位於阿聯達夫拉（Al-Dhafra）空軍基地的美軍，以及以色列境內的多個地點。

沙烏地阿拉伯國防部表示，在約兩小時內，沙國部隊已在國家東部「攔截並摧毀」十幾架無人機，並在北部另攔截1架無人機。

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