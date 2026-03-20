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中東互毀能源設施 莫迪與多國領袖通話發聲譴責

中央社／ 新德里20日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）與卡達、約旦、阿曼、法國、馬來西亞領導人通電話，除對中東局勢表達關切，也對攻擊該地區能源基礎設施的行為予以譴責。

美國以色列伊朗發動軍事攻擊後，伊朗封鎖全球能源供應重要通道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），衝突持續至今近3週，以色列與伊朗在這段時間，數次對能源設施發動攻擊。

以色列18日攻擊全球最大天然氣田，伊朗與卡達所共享的南帕爾斯（South Pars）氣田，伊朗則對卡達與沙烏地的能源相關設施進行報復性攻擊。

新德里電視台（NDTV）報導，莫迪19日分別與5位領導人通電話，強調需要透過對話和外交手段，盡快恢復中東地區的和平、安全、穩定，並強調荷莫茲海峽安全、自由航行的重要性。

莫迪在社群媒體平台X上發文，表示他與卡達元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）通了電話，並重申，印度與卡達站在一起，他強烈譴責對該地區能源基礎設施發動的攻擊，並說：「希望該地區能夠保持和平與穩定，我們支持荷莫茲海峽的安全、自由航行」。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，莫迪親切稱約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）為「我的兄弟」，並提到印度對中東局勢的發展表示關切，且強調需要通過對話和外交手段，盡早恢復該地區的和平、安全、穩定，還提到，襲擊中東能源基礎設施的行為應受譴責，因為那可能導致本可避免的（緊張）情勢再度升級。莫迪還表示，印度和約旦都支持貨物、能源該要順暢地流通。

在另一則發文中，莫迪表示，他與摯友法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通了電話，針對中東局勢以及緩和局勢、恢復對話與外交的迫切需要，進行了交談，「我們期待繼續密切協調，以促進該地區及其他地區的和平與穩定。」

莫迪表示，他與阿曼的蘇丹（Sultan），即國家元首塔瑞克（Haitham bin Tariq）進行了「富有成效的對話」，他說：「我們一致認為，需要優先考慮對話和外交手段，以緩和（目前的）局勢，並隨後恢復和平與穩定。」並重申了印度對侵犯阿曼主權和領土完整的行為，予以譴責。

針對與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）的通話，莫迪說：「我們討論了令人深感擔憂的中東局勢，並重申了我們透過對話和外交手段緩和局勢、儘早恢復和平與穩定的共同承諾。」

這段期間，中東交戰各方對油氣廠的報復性襲擊，導致能源價格持續上揚，並讓戰情和能源危機急劇升級。

為平抑飆升的能源價格，美國總統川普（DonaldTrump）今天告誡以色列，不要再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。

馬來西亞 能源 卡達 以色列 伊朗 美國

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