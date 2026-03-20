影／相差不到10公尺！俄記者報導中遭以飛彈攻擊 死裡逃生畫面曝

黎巴嫩真主黨與伊朗關係密切，在伊朗前最高領袖哈米尼遭擊殺後對以色列發動攻擊。以色列則於黎巴嫩南部對真主黨展開「有限且有針對性」的地面行動。俄羅斯官媒RT記者史威尼（Steve Sweeney）與攝影師里達（Ali Rida Sbeity）在當地採訪時，遭以軍空襲近距離爆炸波及受傷。

RT報導，里達的攝影機拍下飛彈襲擊瞬間。畫面顯示，史威尼當時正在進行報導，飛彈在他背後不到10公尺處擊中地面。

根據史威尼與里達的說法，一架以色列飛機向他們位於卡斯米亞橋（Al-Qasmiya Bridge）附近的拍攝位置發射飛彈。該地距離一處當地軍事基地不遠。里達指出，儘管兩人都身穿標示媒體身分的防彈背心，以色列部隊仍對這支採訪團隊發動「蓄意攻擊」。

里達也分享醫師從史威尼手臂取出彈片的畫面。在另一段影片中，他表示兩人均無大礙，並開玩笑說：「事實證明，飛彈朝人飛來時，是聽得到的。」

史威尼稍後在節目中告訴主持人桑切斯（Rick Sanchez），他因手臂彈片傷接受治療。他說：「我們能活下來讓我感到震驚，以這樣的傷勢脫身，真的非常幸運。」並補充表示：「這是一場蓄意、針對性的攻擊，毫無疑問。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram發文，譴責以軍襲擊RT採訪小組。她表示，考慮到已有200名記者在加薩走廊遭殺害，對佩戴媒體標識的記者發動攻擊「已不能被稱為意外」，並指出這枚「火箭」並未擊中任何「重要戰略軍事設施」，而是擊中報導拍攝地點。她並補充說，莫斯科正「等待國際組織的回應」。