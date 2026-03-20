以色列轟伊朗氣田川普撇責 再曝美以戰略分歧

美國總統川普今天表示，他已就轟炸伊朗南部全球最大天然氣田一事向以色列總理尼坦雅胡表達不滿。有分析稱這再次凸顯美以雙方在戰略目標上差異顯著。

以色列18日攻擊全球最大天然氣田的伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田，伊朗旋即報復攻擊卡達與沙烏地的設施，整場戰事升級至互毀能源新階段，引發油價與天然氣價格飆漲。

紐約時報指出，川普在橢圓形辦公室接待日本首相高市早苗，被媒體問及這次令市場劇烈震盪的以色列攻擊時表示，他已告訴尼坦雅胡「不要再這樣做」，並說對方之後不會再犯。川普說美以分頭並進，「關係良好且作法協同一致」。

尼坦雅胡今天在記者會表示，以色列將遵從川普所籲，不再攻擊如南帕爾斯氣田等伊朗關鍵能源設施，並說以色列18日發動攻擊是單方行動。

川普昨天在社群發文時稱他對以色列攻擊南帕爾斯氣田一事毫不知情，並說美國並未參與其中。但紐時引述3名知情的以色列官員透露，以色列在發動攻擊前已通知美國。

曾於2011至2017年擔任美國駐以色列大使的夏皮洛（Dan Shapiro）在X上發文：「川普在社群媒體上想怎麼說都行。但以色列國防軍對那種地點發動攻擊卻沒讓美軍中央司令部完全掌握情況的可能性是零，我強調：是零。」

「川普是知情的（且批准了）。現在他意識到這引發重大升級，導致伊朗（毫無正當理由）對波斯灣能源目標發動攻擊。」夏皮洛進一步表示，川普聲稱美國事先不知情「在政治與作戰上都是不可能的事」。

紐時認為，美以對伊朗開戰將滿3週卻仍不見停戰跡象，以色列攻擊南帕爾斯氣田並引發伊朗攻擊波斯灣各國能源設施報復反擊，顯示美以行動上顯未協同一致。

歐洲一位不具名官員告訴紐時，這幾天的軍事行動進一步證明，以色列相信只要能摧毀伊朗主要收入來源並斬首政、軍與情報領導層，伊朗就會崩潰。然而歐洲方面看法恰恰相反，認為以色列的策略會讓伊朗升高衝突，用攻擊鄰國基礎設施使全球都面臨經濟危機。

華爾街日報指出，美國國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）今天在眾議院的聽證會坦言，美國與以色列在對伊朗戰爭目標「有所不同」。

她在答詢民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）時說：「總統所提目標，與以色列政府所提目標不同。從實際行動可看出，以色列政府重點在於削弱伊朗領導層。」並說川普則希望摧毀德黑蘭的軍事能力。

加巴德表示，她不知道以色列是否支持川普希望與伊朗達成協議的想法。當被問及以色列對伊朗能源設施的攻擊時，她說「我並未參與他們的任何決策過程，也不清楚他們在發動這次或其他攻擊時的考量」。