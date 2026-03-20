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伊朗允許少量貨輪繞道通過荷莫茲海峽 並收取通行費

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。路透
伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。路透

英國金融時報（FT）報導，伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。船運主管認為，此舉已在彰顯伊朗掌控荷莫茲海峽。

FT在分析船運追蹤平台MarineTraffic的船舶訊號後發現，本周至少八艘貨輪都已沿著伊朗拉臘克島（Larak）海岸這條不尋常的航線，繞道通過荷莫茲海峽，這些船舶包括印度、巴基斯坦及希臘的油輪與散裝貨輪，以及伊朗自家油輪，大部分船隻之前都曾在伊朗各港口停泊。

英國勞氏情報（Lloyd’s List Intelligence）18日指出，其中一艘油輪的營運商支付支付200萬美元通行費給伊朗，換取安全行經荷莫茲海峽。

航運業界人士指出，伊朗獨惠一些與伊朗關係密切的船隻，顯然是為了證明自己掌控這條水道，且不致在外交上被完全孤立。依每桶原油100美元估算，通行費率約相當於油貨價值的1%。

目前至少九艘裝載原油與汽、柴油等煉油品的中國籍貨輪，也聚集在阿布達比，顯然正準備渡過海峽，這些貨輪都與中國中遠海運集團有關。

從伊朗戰事開打以來，通過荷莫茲海峽的船隻數量仍非常少，不太可能暗示該海峽將進一步重開。伊朗前任首席副總統穆赫貝爾19日表示，戰爭結束後伊朗將對海峽制定一套「新體制」。

英國退役海軍指揮官夏皮表示，由於伊朗多數雷達與瞭望塔都被美軍重創，因此伊朗可能要求貨輪更靠近沿岸行駛，讓伊朗海軍能以目測方式辨識通過的船隻。

航運界主管與分析家猜測，伊朗可能建立一套與葉門胡塞反抗軍類似的制度。胡塞要求通過紅海南口曼德海峽的船隻需先用電郵提出申請；胡塞表示只攻擊與以色列有關的船隻，但一些與以色列關係不大的船隻也常遭攻擊。海運業主管表示，最大問題在於伊朗高層做出的決定，能否貫徹到前線。

伊朗 以色列 荷莫茲海峽 美國

延伸閱讀

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

荷莫茲海峽「選擇性封鎖」 伊朗允部分船隻通行、維持出口命脈

CNN：伊朗與8國密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽

荷莫茲海峽戰時管制 伊朗僅放行友好國家船隻通航

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