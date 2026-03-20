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川普否認將派地面部隊赴伊朗 美民眾不信

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，約65%的美國民眾認為，總統川普將出動美軍對伊朗大規模地面作戰，但僅7%民眾支持這項行動。川普則否認將派地面部隊赴伊朗。

這項為期3天、在今天結束的民調顯示，川普在美國民眾心中的整體支持率，基本上持平為40%，比2月28日美國與以色列攻擊伊朗後所做的民調上升1個百分點。

這次以全美民眾做調查，共訪問了1545名成年人，誤差約為正負3個百分點。

路透社昨天報導，川普政府正考慮調派數千名美軍，加強在中東的軍事行動，而可能的部署行動，包括動用空軍與海軍力量，確保油輪安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），或是在伊朗沿岸地區部署美軍。

路透社另指出，川普政府也曾討論派遣地面部隊駐紮伊朗的哈格島（Kharg Island），此島是伊朗90%石油出口的重鎮。

當川普被媒體問到有關計畫時僅簡短表示：「我並沒有要派部隊到任何地方...就算有，當然我也不會告訴你們。」

美國和以色列對伊朗戰爭近3週來，中東地區已有超過2000人喪生，包括13名美軍死亡。

雙方對中東地區能源設施展開報復性攻擊，已導致能源價格飆升，拖累全球股市表現，也再度引發自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來困擾美國經濟的通膨疑慮。

截至目前為止，共和黨人多數支持美國對伊朗的軍事行動，其中77%表示贊成；相較之下，民主黨僅有6%、無黨派有28%，表示支持。

民調也顯示，整體而言，僅有37%的美國人支持這場戰爭，有59%不贊成；而反對者中有1/5是共和黨人。

民主黨 美國 以色列 伊朗

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