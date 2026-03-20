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分析：尼坦雅胡藉戰事穩軍權 川普難退場陷困境

中央社／ 杜拜19日綜合外電報導

如果美國以色列伊朗的戰爭明天就結束，有一項定論已不言而喻：以色列總理尼坦雅胡將以更強姿態全身而退，美國總統川普則需處理全球市場與波斯灣盟友承受戰事衝擊的後果。

路透社報導，分析人士指出，這場戰爭讓尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）依照自身策略重塑以色列政治版圖，並把大眾注意力從加薩（Gaza）轉向伊朗，因為在伊朗議題上，以色列國內共識最強，也最能體現他的國安與經濟領導力。

對川普而言，情況則完全相反：他被困在一場沒有明確出口的衝突中，使他的波斯灣阿拉伯盟友面臨不斷攀升的風險，並削弱了當初助他重返白宮的經濟政績優勢。

前美國中東談判代表米勒（Aaron David Miller）表示：「誰勝誰負已一目了然。尼坦雅胡無疑是大贏家，他展現了以色列的軍事實力，而波斯灣國家則是最大輸家。」

米勒指出，對川普而言，目前根本沒有任何「退場機制」能讓他宣告勝利並全身而退。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）高級研究員薩德加波（KarimSadjadpour）表示，要求伊朗無條件投降的川普，原以為會遇見像委內瑞拉副總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）那樣順從的權力掮客，沒想到卻碰上「伊朗版的金正恩」，展現北韓式頑強威權作風。

中東研究所（Middle East Institute）資深學者薩克斯（Natan Sachs）表示，與美方的解讀大相徑庭，以色列普遍將對伊戰事視為「必要之戰」而非「選擇之戰」。

薩克斯表示：「即使政權未更迭，削弱伊朗及其領導的（民兵）軸心仍是尼坦雅胡的重要目標」

退場機制 金正恩 美國 以色列 伊朗

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