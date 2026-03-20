中東戰爭第20天》川普要以軍停襲伊朗能源 最新發展一次看

中東戰事進入第20天，美國總統川普為平抑飆升的能源價格，已告誡以色列停止攻擊伊朗天然氣設施。以色列總理尼坦雅胡則稱伊朗已遭受重創，戰爭結束的速度將比預期更快。

以下是法新社彙整中東戰爭最新戰情與影響。

●美以動向

交戰各方對油氣廠的報復性襲擊導致能源價格飆升，使戰情和能源危機急劇升級。川普今天告誡以色列，不要再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。他告訴記者：「我要他別那麼做，而他也不會那麼做。」

川普還表示，他不會派美國地面部隊前往伊朗，並告訴記者：「如果我要派，我肯定不會告訴各位。但我沒有要派兵。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在記者會上表示，他認為「這場戰爭結束的速度會比人們想像快得多」。

他指出：「我不確定現在是誰在領導伊朗，繼任的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）尚未露面…我們看到的是，爭奪高位的人們內部存在緊張局勢。」

他補充說：「我們正看到裂痕，並試圖盡快擴大這些裂痕，不僅在高層指揮部，我們也在戰場上看到了裂痕。」

尼坦雅胡說：「我們正在獲勝，伊朗正受到重創。」他補充說，伊朗已不再有能力濃縮鈾或製造彈道飛彈。

他也否認以色列「拖」美國下水，他說：「真的有人認為，有人可以告訴川普總統該做什麼嗎？」

另一方面，尼坦雅胡表示，以色列在攻擊伊朗一座天然氣田時是單獨行動，這場攻擊引發德黑蘭對卡達主要天然氣樞紐的報復性攻擊。

尼坦雅胡表示，想要關閉戰略性的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的企圖將失敗。他說：「伊朗的死亡邪教正試圖透過關閉關鍵國際海上航道荷莫茲海峽來勒索世界，這不會奏效。」

法新社記者報導指出，今天深夜耶路撒冷上空傳出數聲巨大的爆炸聲，以色列軍方表示，偵測到來自伊朗的3波飛彈攻擊。以色列緊急醫療救護組織表示，目前尚未傳出人員傷亡或財產損失。

在伊朗於夜間向以色列發射飛彈後，以色列軍方表示，已對德黑蘭發動一波攻擊。軍方聲明指出，以軍已「開始一波針對整個德黑蘭地區伊朗恐怖政權基礎設施的攻擊」。

●伊朗動向

伊朗表示，已要求德國澄清拉姆施坦（Ramstein）空軍基地在這場戰爭中所扮演的角色。

德黑蘭駐德國大使尼利（Majid Nili）告訴法新社：「我們已要求他們就拉姆施坦的角色進行澄清或解釋。」他說，「拉姆施坦的角色對我們來說並不明確」。

●油價股匯動態

能源價格今天在劇烈波動中飆漲，而華爾街股市則在尼坦雅胡表示與伊朗的戰爭可能比預期更快結束後收斂跌幅。

在歐洲和亞洲股市經歷低迷的交易日後，美國主要指數收盤下跌，但在美國市場收盤前不久，因尼坦雅胡的記者會而獲得提振。

布倫特原油價格一度躍升近6%，觸及每桶119美元，隨後回落至約109美元。

●其他國家及組織

阿拉伯聯合大公國與科威特當局表示，兩國防空系統當地時間20日正針對飛彈攻擊進行攔截。沙烏地阿拉伯國防部表示，已在沙國東部攔截並摧毀10架無人機，另於北部摧毀1架。巴林內政部則表示，「伊朗侵略」造成的碎片引發一座倉庫起火，火勢已受控且未造成人員傷亡。

美國表示，已批准向阿聯及科威特出售價值160億美元的武器。這兩國因這場戰爭而遭受重創。

阿聯官媒表示，當局已逮捕至少5名與伊朗及黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）有關的「恐怖網絡」成員。阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）引述國家安全局指出，這個網絡試圖「滲透國家經濟」，作為「與真主黨及伊朗等外部勢力協調預設戰略計畫」一環。

歐盟領袖矢言將「全面動員」，以防止「不受控制的移民流動」湧向這個27國集團。伊朗戰爭引發了對2015年移民危機重演的擔憂。

各國領袖在布魯塞爾峰會的會談後表示：「為避免類似情況，歐盟準備好全面動員外交、法律、行動和財政工具，以防止不受控制的移民流動進入歐盟，並維護歐洲的安全。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，一旦目前的交火結束，法國計劃與聯合國安全理事會常任理事國討論建立聯合國框架，以確保荷莫茲海峽的航行安全。他在布魯塞爾舉行的歐洲峰會後告訴記者：「我們已啟動了一項探索性程序，未來幾天將觀察這項計畫是否有成功的機會。」

卡達能源部長表示，卡達能源設施遭受的攻擊將使卡達液化天然氣（LNG）的出口能力削減17%，且需要3至5年時間才能修復。

卡達能源執行長卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）透過聲明表示：「我們將被迫對部分長期液化天然氣合約宣布不可抗力，期限長達5年。」

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在接見法國外長時，再次呼籲停火並與以色列展開談判，以阻止以國與真主黨之間的戰爭。

黎巴嫩衛生部稍早表示，自戰爭爆發以來，以色列的攻擊已在黎國造成1001人喪生，其中包括79名婦女、118名孩童和40名醫護人員，另有2584人受傷。