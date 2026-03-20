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油價飆升還要跟川普說謝謝？美防長為伊朗戰爭辯護 批盟友不知感恩

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯19日在五角大廈舉行記者會，介紹對伊朗軍事行動的最新進展。法新社
美國國防部長赫塞斯19日在五角大廈舉行記者會，介紹對伊朗軍事行動的最新進展。法新社

美國伊朗發動「史詩怒火行動」後，中東局勢迅速升溫，全球油價大幅飆升，荷莫茲海峽仍遭封鎖，引發聯準會等央行警告新一輪通膨風險。在油價與戰事壓力同步升高之際，美國國防部長赫塞斯仍宣稱戰爭取得「壓倒性成功」，並抨擊媒體與盟友罹患「川普失調症」（Trump Derangement Syndrome）。

每日郵報19日報導，赫塞斯痛批媒體「希望川普總統失敗」，並稱美國人民「看得更清楚」，同時抨擊「忘恩負義的歐洲盟友」，聲稱全世界「應該對川普總統只說一句話：謝謝」。

根據五角大廈的記者會影像，赫塞斯表示：「全世界、中東、我們那些忘恩負義的歐洲盟友，甚至包括我們自己部分媒體，都應該對川普總統說『謝謝』，謝謝他有勇氣阻止這個恐怖主義國家，一邊以飛彈挾持全世界，一邊建造或試圖建造核彈，並為自由世界完成這項工作。」

每日郵報指出，在赫塞斯舉行記者會的同時，油價已由衝突開始前三周的每加侖2.90美元，上升至平均3.90美元；美國原油當天上漲1.5%，布蘭特原油則大漲5.9%，達每桶114美元。此外，美軍已有13人死亡，另有140人受傷。

儘管如此，赫塞斯仍強調，這場戰爭不會重演伊拉克與阿富汗的「泥淖」，並將過往戰爭歸咎於「像布希、歐巴馬與拜登這樣的愚蠢政治人物」。他表示：「媒體想讓你們相信，衝突才進入第19天，我們就正滑向無止盡的深淵或泥淖，但事實完全不是這樣。」

根據報導，赫塞斯拒絕回答所謂「傳統媒體」的提問，轉而點名讓立場親川普的媒體提問，包括「同一個美國新聞網」（One America News）、「真正美國心聲」（Real America’s Voice）與「每日傳訊」（The Daily Caller）。

伊拉克 恐怖主義 歐巴馬 以色列 伊朗 美國

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