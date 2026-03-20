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川普戰前稱伊朗構迫切威脅 美情報首長拒絕背書

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國以色列2月底對伊朗發動軍事攻擊前，美國總統川普曾聲稱伊朗構成「迫在眉睫」的威脅，但美國情報首長今天再次拒絕支持川普的這番說法。

法新社報導，美國國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）在聯邦眾議院情報委員會針對中東戰爭作證時，再次強調她前一天的主張，認為這項判斷屬於「總統的職責」，這一立場已招致民主黨人的強烈反彈。

如同她昨天在聯邦參議院的作證，這場聽證會再次凸顯國會山莊對政府發動戰爭的正當性，以及這個正當性與情報圈自身結論吻合程度的持續質疑。

在加巴德與美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）皆表示威脅的急迫性最終由川普裁定後，加州民主黨籍聯邦眾議員葛梅茲（JimmyGomez）質問：「如果總統可以決定無視你們的工作，那你們為什麼還要有這份工作？」

這樣的激烈交鋒為這場聽證會劃下句點，今天的聽證會主要在釐清，是否有任何情報支持川普對這場衝突的正當性主張，如今中東戰事已進入第3週。

眾院情報委員會首席民主黨議員海姆斯（JimHimes）說：「你們的機構中，沒有任何一個曾發布任何一篇報告，指出伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅。」

加巴德身為國家情報總監，負責彙整全球安全情報提交給川普。她過去擔任民主黨籍聯邦眾議員時，曾直言反對與伊朗開戰。

面對民主黨人一再詢問她個人對伊朗構成危險緊迫性的看法時，加巴德避而不答，僅表示她已向總統遞交情報圈的「客觀分析」。

在聽證會的其他時刻，她似乎也暗示在戰爭初期發動打擊後，外界對於伊朗已遭削弱的領導層未來動向，感到更加不確定。

她說，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）在以色列攻擊中「受到重傷」，並補充說，德黑蘭目前的決策情況不如2個月前明朗。

被問到美方官員現在對伊朗意圖是否變得更加不確定時，加巴德證實「這是準確的評估」。

這場聽證會也凸顯華府與以色列因戰爭行為而產生的緊張關係。加巴德承認這兩個盟國的目標不同，以色列聚焦於瓦解伊朗領導層，而美國鎖定伊朗飛彈與海軍戰力。

眾議員追問為什麼川普敦促克制，以色列仍決定攻打伊朗能源基礎設施時，加巴德表示：「我沒有答案。」

美國 川普 以色列 伊朗

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