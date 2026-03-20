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卡達天然氣設施遭伊朗重創 17%出口恐停擺達5年
卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）今天表示，伊朗的攻擊已癱瘓卡達能源公司17%的液化天然氣出口產能，預計每年將損失200億美元營收，並威脅對歐洲與亞洲的天然氣供應。
路透社訪問報導，身兼國營公司「卡達能源」（QatarEnergy）執行長的卡比指出，卡達能源所有14條液化天然氣（LNG）生產線當中有2條，以及2座天然氣製合成油（GTL）設施中的1座，都在這波史無前例的攻擊中受損。
他表示，預計修復工作將使年產1280萬公噸的LNG停擺3至5年。
卡比說：「我做夢也沒想到，卡達與波灣國家會遭遇這樣的攻擊，尤其是在齋戒月期間，竟然會被穆斯林兄弟國家以這種方式攻擊。」
在以色列襲擊伊朗天然氣設施後，伊朗在數小時前對波灣地區的石油和天然氣設施展開了一連串攻擊。
卡比表示，受損的兩條生產線，將迫使「卡達能源」運往義大利、比利時、南韓與中國的LNG長期合約，面臨最長5年不可抗力因素下的變動。
卡比說：「這些都是長期合約，我們不得不宣告不可抗力下變動；其實我們先前已經宣布過一次，但那是短期的，這次則要依實際修復時間而定。」
石油巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）與殼牌（Shell）是「卡達能源」的合作夥伴，這次也都受影響。
在「卡達能源」受損的LNG生產線中，卡比表示，美孚持有S4生產線的34%股分，以及S6生產線的30%股分。
殼牌（Shell）則是合作的天然氣製合成油（GTL）設施遭受嚴重損壞，修復期估計長達一年。
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