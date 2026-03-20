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自衛隊是否護航荷莫茲 高市：已向川普說明法律規範

中央社／ 東京20日專電

日本首相高市早苗訪問美國，於白宮與美國總統川普舉行會談後接受媒體採訪。針對日本是否向荷莫茲海峽派遣船艦，她表示已向川普「詳細說明在日本法律範圍內能做與不能做的事情」，但未透露川普提出的具體要求。

此外，雙方在多項領域達成共識，包括擴大美國能源生產、重要礦產合作，以及推動飛彈共同開發與生產等防衛領域。同時，雙方同意推動總額達730億美元（約11兆5000億日圓）規模的第2波對美投資與融資計畫。

路透社報導，兩人會談歷時約1個半小時。高市會後表示，針對伊朗局勢，「已充分向川普傳達包括希望儘早使局勢降溫等我國立場」。她並指出，雙方並確認，將就「確保荷莫茲海峽航行安全、能源穩定供應等，為了實現中東地區的和平與穩定」持續進行緊密溝通。

關於荷莫茲海峽遭到實質上封鎖所引發的能源供應憂慮，高市表示，「考量日本及亞洲的原油採購，日美雙方確認將共同推動美國擴大能源生產。」她並向川普提出，希望推動由日本儲備自美國採購原油的共同計畫。高市強調，「供應來源的多元化，將有助於日本與亞洲的能源穩定供應。」

在經濟方面，雙方彙整了3份包含重要礦產合作的文件。高市說明，其中包括「針對南鳥島周邊海域稀土泥的海洋礦產資源開發合作」。此外，因應美國關稅的對美投資，日本將推動以小型模組化反應爐（SMR）建設等為主的第2波計畫。

媒體追問是否派遣自衛隊船艦，高市表示「這事涉敏感」，並指出「確保荷莫茲海峽安全確實非常重要」，但她同時重申「在日本法律範圍內，有能做與不能做的部分，這一點已（向川普）詳細且明確地說明。」至於美方具體要求日本以何種形式作出貢獻，則未進一步透露。

另一方面，產經新聞報導，川普在兩人會談時也提及中國，表示「希望首相談談中國的情況」，指出「我在近期將訪問中國。我知道日中關係目前有些緊張，希望了解現在的情況。」

高市對此回應，「日本始終對與中國對話保持開放態度，並以冷靜方式應對。」

川普則說，他原本3月底要訪問中國，但已被延後，還說與中國國家主席習近平會談時，「打算稱讚日本的優點。」

以色列 伊朗 美國

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