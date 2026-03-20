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美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」。資料照片。路透
美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」。資料照片。路透

美國總統川普19日否認將增派美軍支援對伊朗戰事，並表示不會把部隊部署到「任何地方」。然而，消息人士透露，美國正從太平洋調派另一支陸戰隊遠征隊前往中東。

國會山莊報報導，川普在白宮會見日本首相高市早苗時，被問及是否打算向中東增派兵力時表示：「不，我不會把部隊部署到任何地方。」並說：「如果我真的要派，我當然也不會告訴你們。」並補充，美國「會採取一切必要措施來壓低油價」。

連結：https://x.com/cspan/status/2034665372092178635?s=20

路透報導，川普政府正考慮部署數千名美軍，以加強中東地區的軍事行動，並評估相關任務，包括動用海空軍力量，確保油輪能安全通過已遭伊朗封鎖的荷莫茲海峽，同時討論派遣地面部隊前往哈格島，以及確保高濃縮鈾庫存安全。不過消息人士表示，相關地面部署短期內不太可能發生。

五角大廈已下令約2200人的第31陸戰隊遠征隊，自日本搭乘兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）前往中東，為川普打通荷莫茲海峽提供軍事選項，預計將於下周抵達。NBC新聞報導，２名知情人士透露，美國正加快向中東部署數千名陸戰隊員與海軍人員。由至少2200名陸戰隊員組成的第11陸戰隊遠征隊（MEU），預計將在未來數日內自加州聖地牙哥出發，並搭乘兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer），時間較原定計畫提前。

不過，4名官員向Newsmax透露，「拳師號」兩棲戒備群（ARG）及第11陸戰隊遠征隊已提前自美國西岸出發，預計將經印太地區直赴中東。除「拳師號」外，隨行艦艇還包括船塢登陸艦「康斯托克號」（USS Comstock，LSD-45）與兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland，LPD-27）。

連結：https://x.com/sentdefender/status/2034756851707826495?s=20

日本 川普 美國 以色列 伊朗

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