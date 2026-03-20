能源危機加深 川普告誡以色列勿再攻擊伊朗能源設施

針對能源廠的報復性襲擊導致能源價格飆升，使美國、以色列對伊朗的戰爭急劇升級。美國總統川普今天告誡以色列，不要再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。

路透社報導，川普發表這番言論之際，能源價格今天大幅上漲。

以色列先前攻擊伊朗一個主要天然氣田，伊朗隨後作為報復，攻擊卡達的拉斯拉凡工業城（Ras LaffanIndustrial City）。拉斯拉凡處理全球約1/5的液化天然氣，此次攻擊造成的損害將需要數年時間才能修復。

此外，沙烏地阿拉伯在紅海的主要港口也遭到攻擊。沙國先前曾將部分出口轉移至此，以避開被伊朗關閉的波斯灣出口點荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

這些攻擊凸顯出伊朗仍有能力讓美以的軍事行動付出沉重代價，也暴露出防空系統在保護波斯灣最寶貴、最具戰略意義的能源資產方面存在極限。

在11月美國期中選舉前，川普在核心選民關注的燃料價格上漲方面，顯得政治立場脆弱。他先前曾對那些對他要求協助確保荷莫茲海峽安全反應謹慎的盟友大加抨擊。

但他表示，他已告知以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），不要再攻擊能源基礎設施。

川普在橢圓形辦公室告訴記者：「我告訴他，『別那麼做』，而他也不會那麼做。」

1名美國官員及另外3名知情人士告訴路透社，隨著這場已造成超過2000人喪生的戰爭持續肆虐，川普正考慮向中東增派數千名美軍。

但川普今天表示，他沒有部署地面部隊的計畫。他說：「我不會在任何地方部署部隊。」

尼坦雅胡稍後表示，以色列是單獨行動轟炸伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，並證實川普已要求以色列暫緩這類攻擊。

他表示，經過20天的美以空襲，伊朗遭到重創，已不再有能力濃縮鈾或製造彈道飛彈。