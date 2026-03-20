聽新聞
0:00 / 0:00
尼坦雅胡誇戰果 伊朗隨即向以色列射飛彈
以色列總理尼坦雅胡宣稱伊朗已被戰爭「毀滅」；隨後伊朗在今晚向以色列發射多輪飛彈，耶路撒冷的上空爆出巨大聲響。
法新社報導，以色列軍方表示，午夜前一個半小時內，共偵測到3輪飛彈攻擊。
以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，目前尚未傳出傷亡或損害的報告。
不過，在伊朗開火後，法新社記者於耶路撒冷聽見數次巨大爆炸聲，城市各地響起空襲警報。
今晚一場記者會中，尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示，自以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊後，我們正在「贏得」這場戰爭。
尼坦雅胡說：「我們目前採取行動，摧毀飛彈生產地。伊朗已經喪失濃縮鈾及製造彈道飛彈的能力。」
他說：「我們正向勝利邁進，伊朗逐步被摧毀。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。