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美軍F-35緊急迫降！伊朗稱防空火力擊中 衝擊畫面曝光

應川普要求…內唐亞胡宣布暫停攻擊伊朗能源命脈、列三大目標

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尼坦雅胡誇戰果 伊朗隨即向以色列射飛彈

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡宣稱伊朗已被戰爭「毀滅」；隨後伊朗在今晚向以色列發射多輪飛彈，耶路撒冷的上空爆出巨大聲響。

法新社報導，以色列軍方表示，午夜前一個半小時內，共偵測到3輪飛彈攻擊。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，目前尚未傳出傷亡或損害的報告。

不過，在伊朗開火後，法新社記者於耶路撒冷聽見數次巨大爆炸聲，城市各地響起空襲警報。

今晚一場記者會中，尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示，自以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊後，我們正在「贏得」這場戰爭。

尼坦雅胡說：「我們目前採取行動，摧毀飛彈生產地。伊朗已經喪失濃縮鈾及製造彈道飛彈的能力。」

他說：「我們正向勝利邁進，伊朗逐步被摧毀。」

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