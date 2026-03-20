伊朗戰爭延燒 歐盟籲暫停攻擊中東能源供水設施

在各界對伊朗戰爭衝擊全球經濟的憂慮日益升高之際，歐洲聯盟領袖今天呼籲，應暫停對中東地區能源與供水設施的軍事攻擊。

路透社和法新社報導，歐盟27國領袖在布魯塞爾峰會的書面結論中表示：「歐盟理事會（EuropeanCouncil）呼籲各方降溫情勢並保持最大程度克制，保護平民與民用基礎設施，且各方均須完全遵守國際法。」

他們說：「在此方面，理事會呼籲暫停對能源與供水設施的攻擊。」

能源市場今天因伊朗的襲擊行動陷入劇烈動盪。為報復以色列對伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田的空襲，伊朗攻擊了卡達境內全球最大液化天然氣廠，以及沙烏地阿拉伯與科威特的煉油廠。

歐盟各國領導人呼籲，應「根據各自的授權，投入更多資源」來強化歐盟在紅海既有的「盾牌」（Aspides）海軍任務，以及位於非洲之角（Horn ofAfrica）的「亞特蘭大」（Atalanta）反海盜海軍任務。

歐盟領導人在聲明中表示，歡迎成員國宣布加大努力，包括透過加強與區域夥伴的協調，以確保待條件具備後實現荷莫茲海峽的航行自由。

包括法國、德國、義大利及荷蘭等歐盟成員在內的6大國今天稍早表示，已準備好「投入適當行動，以確保荷莫茲海峽的安全通行」。

更廣泛而言，由27國組成的歐盟誓言將保護「安全與利益」免受中東敵對行動的衝擊，其中包括致力於防止2015年因敘利亞內戰引發的移民危機再次重演。