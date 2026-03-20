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影／美軍F-35緊急迫降！伊朗稱防空火力擊中 衝擊畫面曝光
伊朗革命衛隊19日宣稱，成功以防空火力擊中一架美軍F-35戰鬥機，並發布據稱顯示該機遭擊中的影片。2名知情人士則向CNN表示，確有一架F-35戰鬥機疑似遭到伊朗攻擊受損，在中東一處美軍空軍基地緊急降落。
CNN報導，美國中央司令部發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）表示，這架F-35戰鬥機當時「正在伊朗上空執行作戰任務」，隨後被迫緊急降落。他指出，飛機已安全著陸，飛行員狀況穩定，事件正在調查中。
俄羅斯官媒RT報導，革命衛隊發布熱成像影像顯示，一架外形與F-35相符的飛機遭不明飛行物擊中，命中後隨即中斷。革命衛隊並在聲明中表示，這架F-35戰機最終狀況仍不明，正在調查中，但墜毀的可能性非常高。
RT指出，擊中這架F-35戰機的武器可能是名為「358飛彈」（missile 358）的裝備，為伊朗在2010年代後期自行研製的地對空飛彈。該武器亦稱「SA-67」，據信結合傳統防空飛彈與長程無人機特性，能在空中長時間滯留，作為「滯空攻擊彈藥」（loitering munition），等待目標出現再發動攻擊。報導同時指出，美國中央司令部既未證實，也未否認該機是否遭地面火力擊中。
CNN指出，這將是伊朗自2月底戰爭爆發以來，首次擊中美國飛機。美國與以色列目前均在對伊朗的軍事行動中使用F-35戰機，每架造價超過1億美元。
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