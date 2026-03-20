應川普要求…內唐亞胡宣布暫停攻擊伊朗能源命脈、列三大目標

以色列總理內唐亞胡19日召開記者會並接受媒體提問表示，空襲伊朗主要氣田南帕爾斯（South Pars Gas Field）的行動由以色列單獨執行，但應美國總統川普的要求暫緩後續攻擊。

華爾街日報與BBC報導，內唐亞胡先以希伯來語發言，隨後以英語說明。他指出，以色列單獨對阿薩盧耶（Asaluyeh）天然氣園區採取行動，美以兩國在伊朗問題上密切協調、並肩作戰。「我不認為有哪兩位領導人能像我與川普這樣協調一致」，並駁斥以色列將美國拖入戰爭的說法。

他說：「真的有人認為可以告訴川普總統該怎麼做嗎？拜託，川普總統一向依照他認為對美國有利的方式做決定。我還要補充，我認為這也有利於未來世代。」

內唐亞胡表示，經過20天戰爭後，伊朗已不再具備進行鈾濃縮或製造彈道飛彈的能力，並強調「將徹底摧毀這些能力」。他同時指出，以色列正致力於創造條件，促使伊朗人民起身反對政府。他說：「現在判斷伊朗人民是否會利用我們創造的機會走上街頭，還言之過早。我希望會如此，我們也正朝這個方向努力。」

他並表示，以色列已將伊朗相關能力削弱到「如此程度」，使其無法達成原先計畫。他說，伊朗原本打算摧毀以色列境內數以千計的建築，但如今倒下的反而是黎巴嫩與伊朗境內的建築，並強調：「我們將改變中東，我向你們保證。」

內唐亞胡表示，伊朗「比以往任何時候都更虛弱」，而以色列則更加強大。針對民眾關心戰爭將持續多久，他回應：「會持續到必要為止，我們將共同努力，也將共同勝利。」

他強調，美國與以色列正以「高度決心」在伊朗採取行動，並列出三項目標：消除核子威脅、消除彈道飛彈威脅，並在這些威脅轉移至地下、免於空襲之前加以消除，以及創造條件讓伊朗人民「掌握自己的自由」。

內唐亞胡接著列舉以色列軍方正在伊朗境內摧毀的目標，包括飛彈與無人機庫存、飛彈發射器，以及核子基礎設施，例如生產飛彈零件的工廠。他表示，以色列正以前所未有的方式摧毀伊朗產業，但「仍有更多工作要完成，我們會完成」。