以色列總理：對伊朗戰爭可能比外界預期更快結束

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指出，他認為伊朗戰爭結束可能會比人們所預期來得更快，並認為戰後應興建輸送管線，讓中東的石油與天然氣經由以色列輸出。

綜合法新社和路透社報導，尼坦雅胡今天召開記者會表示：「我見到這場戰爭的結束，會比大家預期快上許多。」

尼坦雅胡也認為應興建輸送管線，將中東石油與天然氣穿越阿拉伯半島輸送至以色列港口，以避免伊朗在荷莫茲海峽（Hormuz Strait）及其他波斯灣水域帶來威脅。

以色列攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田，引發波斯灣各地能源設施遭受報復性打擊，能源價格隨之飆升。

當被問及對南帕爾斯氣田攻擊時，尼坦雅胡表示這次行動是以色列單獨執行。他說：「川普總統要求我們暫停之後的攻擊。」

尼坦雅胡指出，需要尋找替代荷莫茲海峽的運輸路線。他說：「只要鋪設石油與天然氣管線，讓能源向西穿越阿拉伯半島直達以色列地中海港口，就能徹底消除這些瓶頸…我認為這將是戰後一項重大變革。」

在以色列對伊朗主要天然氣田發動攻擊、致伊朗戰爭明顯加劇的隔天，尼坦雅胡表示德黑蘭已不再具備濃縮鈾的能力。他表示經過20天戰事，「伊朗如今已不具備濃縮鈾能力，也無法生產飛彈」，但未提供證據支持這種說法。

這項說法遭聯合國核監督機構質疑，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，伊朗核能力「仍有相當部分保留下來」。

他說：「他們仍具備能力、知識與工業基礎來進行這項工作。」

自戰爭爆發以來，以色列與波斯灣國家持續遭受伊朗飛彈與無人機攻擊。

尼坦雅胡指出，以色列不僅要摧毀剩餘的彈道飛彈，以及所剩無幾的核計畫，也將打擊支撐這些計畫的產業基礎。

儘管戰事已近三週，他認為仍難判斷伊朗民眾是否會起身推翻政府。

他說，僅靠空襲無法推翻政權，暗示可能需要進行地面行動。「這種地面行動有許多可能性，而我不便透露所有細節。」