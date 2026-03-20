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傳美國防部追加2000億美元預算支援伊朗 川普：很小的代價

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

根據報導，美國國防部要求國會增加2000億美元的預算來支援伊朗戰爭，不過川普政府19日並未證實這個數字，國防部長赫塞斯稱數字還有可能變動，並表示，擊殺壞人需要錢；美國總統川普19日則表示，這筆預算有很多用途，不只是為了伊朗情勢，認為為了讓美軍保持頂尖，這是很小的代價。

華盛頓郵報日前引述資深政府官員指出，國防部請求白宮批准，要求向國會提出逾2000億美元的預算撥款案，以支援美軍在伊朗的軍事行動；報導也引述3名匿名的知情人士指出，國防部請求的金額將遠遠超過政府至今為止大規模空襲行動成本，目的是為了緊急增加關鍵武器的生產。

報導表示，現在尚不確定白宮最後會提出的預算金額，部分白宮官員不認為國防部的預算提案能夠在國會過關；報導並指出，國防部過去兩周已經提出幾個不同的預算版本。

國防部19日上午針對美軍對伊朗的軍事行動，再度舉行記者會說明進度。赫塞斯被問及相關預算提案時證實國防部要求更多的預算，但認為2000億美元這個數字可能會改變。

赫塞斯說，擊殺壞人需要錢，國防部將會去與國會協調，確保國防部的預算資金到位，以支應現行的行動和未來的計畫，確保美軍的彈藥獲得補充，甚至達到更高的水準。

川普19日與日本首相高市早苗在白宮會面，針對媒體相關的提問，川普也沒有否認這筆預算提案，並表示這筆預算後面有很多用途，不只是為了伊朗情勢；川普指出，美國希望擁有大量的彈藥，並稱美國雖然仍有可觀的庫存，但過去很多都供應支援烏克蘭。

川普表示，美國有無限量的中高階武器和彈藥庫存，也有很多的高階武器彈藥庫存，雖然不缺貨，但現在要製造更多，包括雷神公司和洛克希德都在擴大建廠；川普說，川普政府在與兩家公司開會之後，他們建廠的速度很快。

川普表示，美軍現在的狀態很好，但希望達到最佳的狀態，認為為了讓美軍保持在頂尖，這是很小的代價。

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