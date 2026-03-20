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以色列能源部：伊朗射彈擊中煉油廠 無重大損害
以色列能源部今天表示，伊朗發動的飛彈攻擊擊中以色列北部港口城市海法（Haifa）的煉油廠，但並未造成「重大損害」。
路透社報導，以色列能源部長柯恩（Eli Cohen）稱電力短暫受到影響，但大多數受影響區域已經復電。
柯恩說：「北部電網局部受損，程度不嚴重。…此外，在這場針對北部的襲擊，並未對以色列基礎設施地點造成重大損害。」
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）表示，他們鎖定攻擊以色列第3大城海法和南部阿什杜德（Ashdod）的煉油廠，「以及猶太復國運動政權一系列維安目標與軍隊支援中心」，並稱「這些目標已被精確飛彈命中」。
目前尚無阿什杜德煉油廠是否被擊中的消息。
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