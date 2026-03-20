CNN：美軍F-35緊急降落中東基地 疑遭伊朗擊中

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），但在行動前未提前告知包括日本在內的美國盟友，有日本媒體19日向美國總統川普詢問說美方的考量，川普表示，美國不希望在行動前釋出太多訊號，美國沒有提前告知任何盟友，因為希望達到奇襲的效果。

2026-03-20 00:53