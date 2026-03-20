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CNN：美軍F-35緊急降落中東基地 疑遭伊朗擊中

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情人士透露，美國一架F-35戰鬥機據信遭伊朗開火擊中後，在中東的美軍空軍基地緊急降落。

若屬實，這將是自2月底戰爭爆發以來，伊朗首次擊中美國軍機。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（TimHawkins）則表示，這架第5代匿蹤戰鬥機「在伊朗上空執行作戰任務」時，被迫緊急降落。

霍金斯補充道：「飛機安全著陸，飛行員狀況穩定。…這起事件正在調查當中。」

在這場衝突中，美國與以色列都出動了F-35，這種戰機造價超過1億美元。

事發之際，美國高層官員仍持續主張，對伊朗的軍事行動普遍成功。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天上午表示，美方「取得決定性勝利」，伊朗防空系統已被「擊倒」。

軍事行動 以色列 美國 伊朗

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