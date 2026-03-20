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美國攻伊朗未提前告知盟友 川普：日本也沒有跟我說珍珠港
美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），但在行動前未提前告知包括日本在內的美國盟友，有日本媒體19日向美國總統川普詢問說美方的考量，川普表示，美國不希望在行動前釋出太多訊號，美國沒有提前告知任何盟友，因為希望達到奇襲的效果。
川普並表示，沒有人比日本更懂奇襲，並開玩笑說，「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」
川普19日與日本首相高市早苗在白宮見面，川普提到，雙方會討論到日本可以如何協助美國在伊朗的軍事行動，並表示，他預期日本會挺身而出。
針對美伊衝突，有日本媒體詢問說，美日是非常好的盟友，為何美國沒有提前告知歐洲和日本等亞洲盟友？指日方對此感到非常困惑。
川普表示，美國不希望釋出太多訊號，並表示，美方在軍事行動前沒有告訴任何人，因為想要奇襲（surprise）；川普說，誰比日本更懂奇襲？笑說「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」
川普說，由於美軍奇襲伊朗，美國取得了比預期中更大的戰果，指如果美國提前知會大家，就不是奇襲了。
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