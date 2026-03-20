川普考慮美軍登陸伊朗 美兩棲突擊艦下周抵中東

路透十七日獨家報導，一位美國官員與三位知情人士透露，美國總統川普正考慮向中東額外部署數千名美軍，以強化在中東的行動，為攻打伊朗行動下一步做準備。一名匿名白宮官員表示：「目前尚未決定派遣地面部隊，但川普總統會審慎保留所有選項。」

路透首席國安記者史都華在「Ｘ」發文指出，川普政府正研議增派數千兵力前往中東，軍方同時已著手準備伊朗戰爭可能進入下一階段的各種應對方案。史都華表示，其中一項確保荷莫茲海峽安全的選項，包括將部隊部署至伊朗沿岸。

三名美國官員表示，川普政府正討論將地面部隊派往伊朗出口樞紐哈格島。一名官員指出，這類行動風險極高，因為伊朗具備以飛彈與無人機攻擊該島能力。

任何動用地面部隊行動，即使任務有限，對川普都可能帶來重大政治風險，因為美國民眾對伊朗戰爭支持度不高，川普過去也曾承諾避免讓美國捲入新的中東衝突。知情人士表示，川普政府也討論部署美軍以取得伊朗高濃縮鈾庫存的可能性，這是極為複雜且高風險任務。

華爾街日報報導，美軍增兵中東，對伊朗的軍事選項增加。運載美軍陸戰隊遠征部隊約二千二百人的兩棲突擊艦「的黎波里號」預計下周抵達中東。這支快速反應部隊可能有兩種行動，一是奪取伊朗外海哈格島，打擊島上石油設施，或占領伊朗周邊其他具戰略價值島嶼施壓德黑蘭，也可充當反制伊朗襲擊商船的前進基地。

若將陸戰隊部署在伊朗沿海外島而非伊朗本土，在政治上較有操作空間，美國總統川普可宣稱仍遵守不讓美軍踏上伊朗本土的承諾。