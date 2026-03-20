伊朗考慮征收海峽過路費 以色列稱戰爭是「福報」

（德國之聲中文網）一名伊朗議員表示，德黑蘭領導人正在考慮對途經霍爾木茲海峽的船只征收通行費。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴‧哈梅內伊(Mojtaba Khamenei)的一名發言人也說，征收通行費實際上可以起到制裁西方的作用。哈梅內伊的顧問穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)說：“在當前這場強加於伊朗的戰爭結束後，隨著霍爾木茲海峽新秩序的建立，伊朗將從一個受制裁的國家轉變為該地區乃至世界範圍內日益強大的力量。我們將制裁那些企圖利用霍爾木茲海峽進行霸權擴張、阻撓其船只通行的傲慢勢力。”

長期以來，西方國家一直對伊朗實施嚴厲制裁。而在此次以色列、美國發動對伊朗空襲之後，德黑蘭開始限制霍爾木茲海峽的通航。據估計，全球已經有約20%的原油供應遭到了伊朗封鎖，導致全球能源價格飆升。不過，伊朗本身也需要通過霍爾木茲海峽對外出口石油獲取收入。

征收過路費的措施將讓更多油輪過境，這意味著伊朗能夠獲利。

英、法、德、意、荷、日“願意做出適當努力”

此前，美國方面呼籲各國采取措施對抗伊朗封鎖霍爾木茲海峽的行為，一度無人響應。不過，到了3月19日，英國、法國、德國、意大利、荷蘭和日本政府就霍爾木茲海峽局勢發表聯合聲明，表示願意幫助確保霍爾木茲海峽的海上交通暢通。聲明“以最強烈的措辭譴責伊朗近期在海灣地區襲擊手無寸鐵的商船、襲擊包括石油和天然氣設施在內的民用基礎設施，以及伊朗軍隊事實上封鎖霍爾木茲海峽的行為”，並對“不斷升級的沖突”表示“深切關注”，但並未提及美國或以色列。

6個國家表示“願意為確保霍爾木茲海峽安全通行做出適當努力”，強調將“采取其他措施穩定能源市場，包括與部分產油國合作提高產量”，並向“受影響最嚴重的國家”提供支持。

目前，暫不清楚這些國家到底能調派多大規模的軍力前往波斯灣。

另據美聯社從不願具名的知情人士處獲悉，此前發生火災的美國海軍福特號航母將前往地中海的歐洲國家港口進行維修和補給。這也意味著美軍暫時將只有一艘航母能參與對伊朗的空襲作戰。

根據美軍公布的消息，福特號航母的洗衣房上周發生火災，導致100多個床位無法使用，約有200名水兵因吸入濃煙需要接受醫學檢查。雖然火災在幾個小時內就被撲滅，但是整個損管流程花費了30多個小時。

以色列官員：戰爭是莫大的福報

3月19日，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，五角大樓並沒有為結束伊朗戰事設立明確時間表，“我們進展順利，最終，何時宣布‘我們已經完成了我們需要做的事情’將由總統決定。”

同一天，以色列安全內閣成員埃爾金(Zeev Elkin)在接受軍方電台采訪時說，打擊伊朗的戰爭“對以色列國來說是莫大的福報”。作為安全內閣成員，埃爾金對批准大規模軍事行動負有部分責任。這位極右翼政治人物在采訪中還說，“爭論的焦點不應該是戰爭何時結束，而應該是我們如何延長並加深戰爭造成的破壞。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】