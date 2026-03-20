歐洲5國聯合日本發聲 願協助確保荷莫茲海峽安全

中東地區衝突未歇，英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本今天發布聯合聲明指出，他們準備投入適當行動，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能安全通行。

這6個國家透過聯合聲明表示，「我們樂見參與籌備規劃的各國做出承諾」，並以最強烈的措辭譴責伊朗近期在波斯灣（Persian Gulf）襲擊無武裝商船。

聯合聲明還寫道：「我們呼籲伊朗立即停止威脅、布雷、無人機和飛彈襲擊，以及其他企圖封鎖荷莫茲海峽、阻礙商船的行徑。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽，導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

美國總統川普（Donald Trump）近日曾敦促部分國家和北大西洋公約組織（NATO），協助確保荷莫茲海峽的開放及安全。