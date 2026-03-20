伊朗打能源毀滅戰 油價恐慌式暴衝

中東戰事升級至新階段，多座關鍵能源設施相繼傳出遭攻擊後，國際能源市場出現恐慌式暴衝，布蘭特油價19日一度飆漲近11%至每桶119.13美元，逼近2022年高點；歐洲天然氣價格一度大漲35%，來到戰前的兩倍高。市場日益擔憂這場延燒近三周的衝突，已陷入對區內的油氣設施進行相互毀滅式的報復螺旋，只會讓局勢更加難以收拾。

彭博資訊報導，伊朗18日對卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）的主要液化天然氣（LNG）設施發動攻擊，因為稍早伊朗的南帕爾斯（South Pars）氣田遭以色列襲擊。伊朗也誓言將再攻擊其他目標。

布蘭特油價走勢

針對我國LNG主要來源之一的卡達遭攻擊，行政院發言人李慧芝昨（19）日表示，經濟部已啟動提前調度、亞洲區域調貨，及自市場採購現貨，3、4月天然氣供應無虞，政府也持續調度氣源，預計6月將有美國氣源挹注。經濟部次長何晉滄昨也提到，政府正積極加速儲槽建設，預計明年天然氣安全存量天數，可從目前的11天提升至14天。

以色列與伊朗之前已多次互轟能源設施，但雙方最新鎖定的，卻都是全球一些最重要能源樞紐，外界憂心雙方將開始針對石油與天然氣基礎設施「以牙還牙」報復螺旋。南帕爾斯氣田堪稱伊朗能源產業的「皇冠明珠」，由伊朗與卡達共同經營。知情人士表示，以色列此舉意在切斷伊朗革命衛隊（IRGC）重要收入來源。

川普18日表示，美國並不知道以色列會攻擊南帕爾斯氣田，但仍威脅伊朗，如果卡達資產進一步遭到攻擊，將會動用美軍「炸光所有庫藏」。但以色列官員告訴Axios新聞網站，南帕爾斯這波攻擊是以色列跟美國協調之後的行動。