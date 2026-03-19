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對伊朗開戰3周 美國國債飆破39兆美元

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導
美國國債2025年10月觸及38兆美元，不到5個月便飆升至39兆美元。美聯社
美國國債2025年10月觸及38兆美元，不到5個月便飆升至39兆美元。美聯社

美國以色列伊朗開戰三周。美國國債十八日達創新高的卅九兆美元（約台幣一二五七兆元）。

美國國債去年十月觸及卅八兆美元，不到五個月再創新高。增速之快，使美國國會稽核處（ＧＡＯ）和經濟學者紛紛示警不能持續如此情況。

ＧＡＯ指出，國債上升對美國民眾造成的影響，例如房貸及車貸等借貸成本更高、企業可用於投資的資金減少導致員工薪資降低，還有商品及服務的價格更高。

美國每日國庫收支報告中的破紀錄國債，不巧出現在當前的政治敏感時刻。美國總統川普二○一六年角逐第一任時承諾八年內消滅國債，如今公債總額卻增加約一倍。自他二○一七年一月首次入主白宮的十九點九兆美元，增至卅九兆美元。

美國皮特森基金會主席皮特森聲明，「必須體認國債如此驚人的增速，以及我們加諸下一代的沉重財政負擔」，以目前的速度，十一月期中選舉前，國債就將來到令人咋舌的四十兆美元，這樣一兆美元、一兆美元地借貸，卻不見相關配套計畫，將無以為繼。

白宮經濟顧問哈塞特十五日估計，自二月廿八日開戰以來，相關支出已逾一二○億美元（約台幣三八六七點六億元）。

一月美債部位增加最多的國家，依序為日本、英國及中國大陸，均為傳統的美債大戶。日本仍是持有最多美債的國家，一月總額增至一點二二五兆美元，創二○二二年七月以來新高。日本的美債部位，近十三個月來竟十二個月攀升，這反映出日銀（日本央行）實施利率正常化的速度緩慢，使該國的投資人轉向海外尋求較高殖利率。

大陸是第三大持有國，總額增至六九四四億美元。但大陸的美債部位總額，自去年初以來減少百分之九，這反映出大陸長期將從美元資產走向多元化。台灣則為第十大持有國，部位總額自去年十二月的三一○六億美元，今年一月降至三○七八億美元（約台幣九點九兆元）。

以色列 伊朗 美國

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