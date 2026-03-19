打伊朗太燒錢！美軍索6.4兆元軍費 難闖過國會

華盛頓郵報十八日引述一位川普政府高官報導，五角大廈已請白宮向國會申請一筆逾兩千億美元（台幣約六點四兆元）的經費，用於對伊朗的戰爭。鑒於金額龐大，因此幾乎能確定將面臨部分國會議員抵制。

三位知情人士證實確有其事。自二月底開戰以來，美國已攻擊伊朗數千個目標而消耗大量武器。這筆錢將遠超過川普政府至今對伊大規模空襲行動的花費，旨在用於緊急提升相關武器產能。

尚不清楚白宮最終將向國會提出的金額。上述高官說，若干白宮官員坦言五角大廈此一請求在國會獲通過的可能性不高。

五角大廈近兩周來已提出多個不同版本的資金方案。追加對伊軍費的所請，很可能在國會引發政治對立，主因在於選民對這場戰爭的支持度依然低迷。在野的民主黨議員也對此強烈批判。共和黨議員雖已表態支持即將提出的補充預算案，但尚未確定立法策略，也還沒找到突破聯邦參議院六十票過關門檻的明確途徑。

美國總統川普去年選戰時矢言終結在海外用兵的行動，並屢屢嚴詞批評拜登政府為資助烏克蘭抗俄而通過的龐大經費。美國「大西洋決心行動」（ＯＡＲ）特別監察長指出，截至去年十二月，美國國會已批准約達一八八○億美元用於烏克蘭戰爭。對此，五角大廈及白宮均尚未置評。俄羅斯二○一四年兼併克里米亞後，美國發起和北約（ＮＡＴＯ）東翼國家合作的ＯＡＲ。

在美國與以色列二月底聯手攻伊後不久，川普政府就開始準備提出追加資金的請求，以支應戰費。而此舉通常旨在確保軍方即使在戰時仍能維持應對全球威脅的戰備能力。

甚至在此次攻伊前，川普政府就已提出一點五兆美元的二○二七財年國防預算，年增逾五成。尚不清楚上述可能逾兩千億美元的補充預算案，是否和如何納入。白宮管理與預算局（ＯＭＢ）在內部討論中曾對如此龐大的規模表達反對。