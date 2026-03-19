快訊

美股早盤／油價一度飆升至119美元 四大指數盡墨、美光摔5%

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

聽新聞
0:00 / 0:00

不只是數字 巴黎伊朗音樂會唸出戰爭受難者名字

中央社／ 巴黎19日專電

戰爭受難者從「數字」化為「名字」。由國際特赦組織支持，巴黎日前舉行「為了伊朗」籌款音樂會，向戰爭受難者致意，並援助流亡的人民。音樂會場陳列上百位因戰爭喪命的平民照片，並製成影像逐一唸出姓名，引發台下觀眾啜泣聲不斷。

解放報（Libération）報導，截至3月12日，美伊戰爭已造成1900人死亡。其中逾1200名為伊朗平民，包含約200名兒童，另有335名死者尚無法辨識為平民或軍人。黎巴嫩死亡人數超過600人，以色列則有超過10名平民喪生。

為向戰爭受難者致意並援助流亡的人民，巴黎人道協會「庇護所」（Panâh）在國際特赦組織、法國國際廣播電台（RFI）、法國爵士音樂電台TSF Jazz的支持與協助下，於15日在巴黎老牌爵士樂廳New Morning舉行「為了伊朗」籌款音樂會。活動聚集20位音樂家與藝術家參與，吸引超過500名觀眾。

音樂會籌劃者、坎城導演法爾西（Sepideh Farsi）接受中央社專訪表示，這是一場與伊朗人民同在的音樂會，旨在悼念死於伊朗政權與戰爭的伊朗平民。

法爾西曾因反抗政權在伊朗入獄，自1984年流亡法國至今，是法國具指標性的伊朗行動藝術家。她表示，電影與文字是她的非暴力武器，希望透過這場音樂會向大眾證明，「我們能以不同方式抵抗，因為無論是子彈還是炸彈，都無法帶來民主。」

法爾西強調，音樂會副標題為「一個一個」，將逐一唸出受難者的名字，透過藝術傳達關懷。

現場以一面牆陳列上百位受難者照片。開場後播放一部僅5分鐘的短片，不間斷唸出近200名受難者名字，引發台下觀眾啜泣聲不斷。當日參與的藝術家與觀眾，多為流亡在法國與歐洲各國的伊朗族裔，也包括來自黎巴嫩、敘利亞、突尼西亞、瑞士、美國及法國當地人士等。

音樂會歷時約5小時，融合爵士、傳統波斯音樂、饒舌、詩朗誦、及美伊戰爭見證者的自述等元素。

敘利亞歌手阿迪巴（Lynn Adib）以一首搖籃曲，向痛失子女、在棺木旁舞蹈的伊朗母親致敬。伊朗音樂家米爾扎伊（Sogol Mirzaei）以傳統塔爾琴（Târ）伴奏，台上與台下觀眾輕聲合唱，場面動人。

「為了伊朗」籌款音樂會收益將捐贈予主辦單位「庇護所」人道協會，用於協助近期因美伊戰爭而流亡的伊朗人民。

敘利亞 戰爭 受難者 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗已逾3千死…美以攻擊、德黑蘭報復炸波灣 中東戰爭各國傷亡一次看

「為了伊朗」聲援戰爭受難者 美伊歌手巴黎合唱募款

報復安全首長遭以擊斃 伊朗發射集束彈襲特拉維夫

防伊朗犯罪集團攻擊 瑞典多城取消「跳火節」慶典

相關新聞

能源危機喘口氣？美財長指近日有望解除海上伊朗石油制裁 再釋戰略儲備

美國財政部長貝森特19日表示，美國可能很快會解除對滯留在海上的伊朗石油制裁，以助提振全球供應和降低價格。

開戰前曾斡旋談判 阿曼外長：攻打伊朗是川普政府最大誤判

CNN報導，「經濟學人」雜誌刊出阿曼外交部長阿布塞迪的一篇評論文章，曾在中東戰爭爆發前斡旋美國與伊朗談判的阿布塞迪呼籲美國盟友出面，協助結束這場「非法戰爭」。他描述戰爭對全球經濟與區域安全造成的影響，表示這場戰爭是川普政府「最大的誤判」。

卡達能源：卡達近兩成LNG產能 須三到五年修復

國營的卡達能源公司（Qatar Energy）執行長Saad al-Kaabi表示，伊朗攻擊卡達，傷害該公司液化天然氣（LNG）的出口產能，每年產量將減少1,280萬桶，相當於卡達LNG出口量的17%，修復時間需要三到五年。

開打近3周 伊朗戰爭何時落幕？美戰爭部長：未設明確時間表

美國與以色列對伊朗發動的戰爭已持續將近3週，美國戰爭部長赫塞斯今天表示，對於何時結束這場戰爭「尚無明確時間表」

美財長貝森特稱將釋出更多儲油 解除部分伊朗原油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為1億4千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。