卡達能源：卡達近兩成LNG產能 須三到五年修復

國營的卡達能源公司（Qatar Energy）執行長Saad al-Kaabi表示，伊朗攻擊卡達，傷害該公司液化天然氣（LNG）的出口產能，每年產量將減少1,280萬桶，相當於卡達LNG出口量的17%，修復時間需要三到五年。

Saad al-Kaabi說，也許須對多個國家的LNG長期供給宣布不可抗力，期限最長五年，包括義大利、比利時、南韓、中國大陸。

他說：「從來沒想過卡達...，會遭遇這種攻擊，尤其是出自友好的穆斯林國家，在齋戒月對我們發動這種攻勢」。他估計，三處受損設施的年度營收，每年估計約將減少2,000億美元。

卡達能源的拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG設施，規模為全球之冠，18日在12小時內兩度遭伊朗飛彈攻擊，承受了大規模損害。