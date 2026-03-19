快訊

美股早盤／油價一度飆升至119美元 四大指數盡墨、美光摔5%

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

聽新聞
0:00 / 0:00

卡達能源：卡達近兩成LNG產能 須三到五年修復

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
卡達能源的拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG設施檔案照。路透社
卡達能源的拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG設施檔案照。路透社

國營的卡達能源公司（Qatar Energy）執行長Saad al-Kaabi表示，伊朗攻擊卡達，傷害該公司液化天然氣（LNG）的出口產能，每年產量將減少1,280萬桶，相當於卡達LNG出口量的17%，修復時間需要三到五年。

Saad al-Kaabi說，也許須對多個國家的LNG長期供給宣布不可抗力，期限最長五年，包括義大利、比利時、南韓、中國大陸。

他說：「從來沒想過卡達...，會遭遇這種攻擊，尤其是出自友好的穆斯林國家，在齋戒月對我們發動這種攻勢」。他估計，三處受損設施的年度營收，每年估計約將減少2,000億美元。

卡達能源的拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG設施，規模為全球之冠，18日在12小時內兩度遭伊朗飛彈攻擊，承受了大規模損害。

飛彈 能源 卡達 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

卡達LNG生產樞紐遇襲 歐洲天然氣價格一度飆漲35%

中東戰爭第19天／伊朗能源設施遇襲油價漲 最新發展一次看

卡達液化天然氣廠區被嚴重破壞 欣天然、欣高聯袂漲停

川普稱「美事前不知以色列炸伊朗能源命脈」 威脅再打卡達就全部摧毀

相關新聞

能源危機喘口氣？美財長指近日有望解除海上伊朗石油制裁 再釋戰略儲備

美國財政部長貝森特19日表示，美國可能很快會解除對滯留在海上的伊朗石油制裁，以助提振全球供應和降低價格。

開戰前曾斡旋談判 阿曼外長：攻打伊朗是川普政府最大誤判

CNN報導，「經濟學人」雜誌刊出阿曼外交部長阿布塞迪的一篇評論文章，曾在中東戰爭爆發前斡旋美國與伊朗談判的阿布塞迪呼籲美國盟友出面，協助結束這場「非法戰爭」。他描述戰爭對全球經濟與區域安全造成的影響，表示這場戰爭是川普政府「最大的誤判」。

卡達能源：卡達近兩成LNG產能 須三到五年修復

國營的卡達能源公司（Qatar Energy）執行長Saad al-Kaabi表示，伊朗攻擊卡達，傷害該公司液化天然氣（LNG）的出口產能，每年產量將減少1,280萬桶，相當於卡達LNG出口量的17%，修復時間需要三到五年。

開打近3周 伊朗戰爭何時落幕？美戰爭部長：未設明確時間表

美國與以色列對伊朗發動的戰爭已持續將近3週，美國戰爭部長赫塞斯今天表示，對於何時結束這場戰爭「尚無明確時間表」

美財長貝森特稱將釋出更多儲油 解除部分伊朗原油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為1億4千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。