開打近3周 伊朗戰爭何時落幕？美戰爭部長：未設明確時間表

美國與以色列對伊朗發動的戰爭已持續將近3週，美國戰爭部長赫塞斯今天表示，對於何時結束這場戰爭「尚無明確時間表」。

法新社報導，赫塞斯（Pete Hegseth）告訴記者：「我們不想設定明確的時間表。」他並補充道，「我們目前進展順利」，且美國總統川普（Donald Trump）會是決定何時結束戰事的人。

他指出：「總統最終會決定，我們何時宣布『我們已達成既定目標』。」

赫塞斯也談及五角大廈向國會請求逾2000億美元額外資金，用於因應這場衝突的報導。

他說：「至於那2000億美元，我認為這個金額還有調整空間。顯然，我們需要資金來消滅敵人。」

「我們將回到國會與相關人士討論，確保我們獲得充足經費，以支付已經完成的任務，以及未來可能採取的行動。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）隨赫塞斯一同出席記者會，他說明了目前用以打擊伊朗及其區域盟友的武器。

根據凱恩，暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10雷霆二式戰機正在戰略要地荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）「追擊並摧毀快速攻擊艇」。自伊朗戰爭爆發以來，德黑蘭當局實際上已對該航道實施封鎖。

他還表示，AH-64阿帕契直升機在伊拉克被用於打擊與伊朗結盟的民兵組織，部分美國盟友也開始用這種攻擊直升機，對抗伊朗部隊發射的自殺式無人機。