美財長貝森特稱將釋出更多儲油 解除部分伊朗原油制裁

美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為1億4千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。

貝森特接受福斯商業頻道訪問時表示：「本質上，我們將利用這些伊朗石油來對付伊朗，以在未來10到14天內壓低價格，同時持續推進這項行動。」

他說，政府手中「有許多政策工具」，而且「還有更多手段可用」。

貝森特樂觀認為，其他國家可能開始協助確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

貝森特說，他預期北約及美國在亞洲的盟友等國家，會進一步「澄清」所謂「不會直接介入戰鬥」說法。目前各國對美國總統川普呼籲協助打通荷莫茲海峽的回應仍相對冷淡。