聽新聞
0:00 / 0:00
美財長貝森特稱將釋出更多儲油 解除部分伊朗原油制裁
美國財政部長貝森特十九日表示，川普政府正考慮採取新措施，抑制不斷上漲的石油及其他商品價格。貝森特說，川普政府「可能對已在海上的伊朗石油解除制裁」，這些石油總量約為1億4千萬桶；此外，美國也可能從自身戰略石油儲備中釋出更多原油。
貝森特接受福斯商業頻道訪問時表示：「本質上，我們將利用這些伊朗石油來對付伊朗，以在未來10到14天內壓低價格，同時持續推進這項行動。」
他說，政府手中「有許多政策工具」，而且「還有更多手段可用」。
貝森特樂觀認為，其他國家可能開始協助確保船隻安全通過荷莫茲海峽。
貝森特說，他預期北約及美國在亞洲的盟友等國家，會進一步「澄清」所謂「不會直接介入戰鬥」說法。目前各國對美國總統川普呼籲協助打通荷莫茲海峽的回應仍相對冷淡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。