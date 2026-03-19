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以色列攻擊全球最大氣田 埃及緊急宣布節能措施

中央社／ 記者施婉清開羅19日專電

以色列18日襲擊位於伊朗的全球最大天然氣田「南帕爾斯」（SouthPars），埃及總理當天宣布緊急措施，以減縮全國電力消耗，並協助緩解區域內能源壓力。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）18日宣布的緊急措施包括商業場所提前關閉、政府員工遠距居家辦公，以及關閉所有街道廣告照明，並將路燈照明降至最低亮度。

馬德布利解釋說，從3月28日起一個月，商店、購物中心、餐廳和咖啡館一律每晚9時關門，但週五和週六等週末假日延長至晚上10時。此外，開齋節假期（3月18至23日）結束後，所有政府機關將於下午6時關閉，部分政府員工也將以遠距方式居家辦公。

馬德布利表示，由於美以對伊戰爭造成海灣地區能源生產基礎設施受到嚴重影響，因此實施這些緊急措施，以緩解局勢對全球能源市場造成的壓力。

馬德布利另呼籲民眾減少用電量，並減少不必要的外出。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及政府18日也強烈譴責在海灣地區針對民用基礎設施和能源設施的攻擊，並警告說，這起南帕爾斯攻擊事件將對區域穩定和全球能源安全造成嚴重影響。

報導指出，埃及液化石油氣進口價格已從美伊戰爭前的每公噸510美元（約新台幣1萬6300元），上漲至現今的720至730美元之間，漲幅約為41%至43%，為埃及國家經濟帶來沉重負擔。

埃及石油化學博士納薩爾（Omar Nasr）告訴中央社記者，目前埃及的能源儲量仍足以維持國內所需，但能源是埃及經濟的支柱，多數電力生產都依賴天然氣。而以色列18日對南帕爾斯氣田的攻擊，是美伊戰爭中首次對化石燃料能源生產相關設施的攻擊，不同於之前對石油氣產業設施的攻擊。

納薩爾表示，攻擊能源生產相關設施是重大局勢升級，尤其襲擊液化天然氣設施是最糟糕的情況，可能需要數年時間來修復，因此影響深遠。

南帕爾斯氣田是全世界最大天然氣凝析油氣田，位於波斯灣，由伊朗和卡達共同擁有。在伊朗，被稱為南帕爾斯氣田（South Pars）；在卡達則稱為北氣田（North Field/North Dome），為卡達提供大量的液化天然氣（LNG）出口。南帕爾斯氣田同時也是重要的化石燃料中心，約占伊朗天然氣產量的70%至75%，並為石化產品提供大量原料。

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