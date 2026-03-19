開戰前曾斡旋談判 阿曼外長：攻打伊朗是川普政府最大誤判

CNN報導，「經濟學人」雜誌刊出阿曼外交部長阿布塞迪的一篇評論文章，曾在中東戰爭爆發前斡旋美國與伊朗談判的阿布塞迪呼籲美國盟友出面，協助結束這場「非法戰爭」。他描述戰爭對全球經濟與區域安全造成的影響，表示這場戰爭是川普政府「最大的誤判」。

包括阿曼在內的波灣國家，數十年來購買美國武器並允許美軍設立基地，希望藉此嚇阻潛在的伊朗攻擊。阿布塞迪寫道，這些國家原本享有的和平與繁榮，如今正受到威脅，原因在於美國「失去對本身外交政策的掌控」。

他寫道：「對美國的朋友而言，問題很簡單，我們能做什麼，好讓這個超級強權擺脫這場不願捲入的糾葛？」

他說，「首先，美國的朋友有責任說出真相。這意味著要承認，這場戰爭的雙方其實都無法從中獲益，儘早結束敵對行動符合伊朗與美國國家利益」。

他說，看起來是以色列「說服」了美國，讓美國相信這會是一場容易取勝的戰爭，但若要達成以色列目標，美國將不得不派遣地面部隊，並投入一種類似川普曾承諾要避免的「無止境戰爭」。