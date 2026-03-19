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伊朗：與土耳其、埃及、巴基斯坦通話籲加強協調
伊朗國營媒體今天報導，伊朗外交部長分別與土耳其、埃及和巴基斯坦外長通話，呼籲各方保持警覺並且加強區域協調。伊朗軍方警告，若能源設施再遭攻擊，將作出更強硬的回應。
路透社報導，在南帕爾斯（South Pars）天然氣田和阿薩盧耶（Asaluyeh）的能源設施昨天遭到攻擊後，伊朗對位在波斯灣國家境內、它宣稱與美國有關的能源目標進行報復性打擊，包括對全球最大液化天然氣（LNG）綜合設施的卡達拉斯拉凡工業市（Ras LaffanIndustrial City）。
伊朗國營媒體今天報導，「在與外國部長通話時，（外長）阿拉奇（Abbas Araqchi）評估，美國和猶太復國主義政權針對伊朗基礎設施的攻擊，旨在升高緊張局勢和破壞區域穩定，並且呼籲區域國家應對這些威脅保持警覺、加強協調」。
伊朗武裝部隊聯合司令部發言人表示，近期能源設施遭到攻擊促使「戰爭進入新階段」，伊朗因此鎖定與美國及其投資人有關的區域能源設施為攻擊目標。
根據國營媒體報導，伊朗軍事指揮部發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）警告說：「若伊朗的能源基礎設施再遭到攻擊，針對你們及你們盟國能源設施的進一步打擊不會停止，直到予以徹底摧毀。我們的回應會劇烈得多。」
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