快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗：與土耳其、埃及、巴基斯坦通話籲加強協調

中央社／ 杜拜19日綜合外電報導

伊朗國營媒體今天報導，伊朗外交部長分別與土耳其、埃及和巴基斯坦外長通話，呼籲各方保持警覺並且加強區域協調。伊朗軍方警告，若能源設施再遭攻擊，將作出更強硬的回應。

路透社報導，在南帕爾斯（South Pars）天然氣田和阿薩盧耶（Asaluyeh）的能源設施昨天遭到攻擊後，伊朗對位在波斯灣國家境內、它宣稱與美國有關的能源目標進行報復性打擊，包括對全球最大液化天然氣（LNG）綜合設施的卡達拉斯拉凡工業市（Ras LaffanIndustrial City）。

伊朗國營媒體今天報導，「在與外國部長通話時，（外長）阿拉奇（Abbas Araqchi）評估，美國和猶太復國主義政權針對伊朗基礎設施的攻擊，旨在升高緊張局勢和破壞區域穩定，並且呼籲區域國家應對這些威脅保持警覺、加強協調」。

伊朗武裝部隊聯合司令部發言人表示，近期能源設施遭到攻擊促使「戰爭進入新階段」，伊朗因此鎖定與美國及其投資人有關的區域能源設施為攻擊目標。

根據國營媒體報導，伊朗軍事指揮部發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）警告說：「若伊朗的能源基礎設施再遭到攻擊，針對你們及你們盟國能源設施的進一步打擊不會停止，直到予以徹底摧毀。我們的回應會劇烈得多。」

能源 基礎設施 美國 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗狂炸波灣能源設施、油價急漲 亞股走跌

阿拉伯、伊斯蘭國家外長集會 敦促伊朗立刻停止攻擊

為何如此重要？伊朗南帕爾斯氣田遇襲 中東戰事大幅升級全球影響一次看

全球最大氣田挨炸 伊朗戰事進入互毀能源新階段

相關新聞

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

路透報導，一名伊朗議員19日表示，伊朗正考慮對通過荷莫茲海峽的船隻徵收過境費，可能是德黑蘭當局試圖藉由因掌控這條關鍵水道而獲利。全球五分之一的石油和液化天然氣皆經此航道運輸。

伊朗已逾3千死…美以攻擊、德黑蘭報復炸波灣 中東戰爭各國傷亡一次看

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，並引發伊朗採取連串報復行動以來，中東各地已有數千人喪生

開戰前曾斡旋談判 阿曼外長：攻打伊朗是川普政府最大誤判

CNN報導，「經濟學人」雜誌刊出阿曼外交部長阿布塞迪的一篇評論文章，曾在中東戰爭爆發前斡旋美國與伊朗談判的阿布塞迪呼籲美國盟友出面，協助結束這場「非法戰爭」。他描述戰爭對全球經濟與區域安全造成的影響，表示這場戰爭是川普政府「最大的誤判」。

能源危機喘口氣？美財長指近日有望解除海上伊朗石油制裁 再釋戰略儲備

美國財政部長貝森特19日表示，美國可能很快會解除對滯留在海上的伊朗石油制裁，以助提振全球供應和降低價格。

才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而...

中東衝突導致壓縮天然氣短缺 印度加氣站大排長龍

中東衝突未見停歇，在伊朗控制荷莫茲海峽，導致能源運輸幾近完全中斷的情況下，印度車用壓縮天然氣（CNG）存量降低，相關影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。