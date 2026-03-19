快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
前美反恐中心主任肯特。美聯社
前美反恐中心主任肯特。美聯社

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而請辭，稱自己無法違背良心支持這場戰爭。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述數位知情消息人士報導，早在肯特（Joseph Kent）本月17日辭職前，聯邦調查局（FBI）就已對他展開調查。

這則消息最早是由美國新聞網站Semafor報導，一名知情人士向Semafor透露，這項調查已「持續數月」。

聯邦調查局拒絕發表評論，肯特則未回應置評請求。

肯特離職後，前白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）隨即在社群平台X發文，暗示肯特「經常處於國安洩密事件的風暴中心」，並稱他「總是設法破壞指揮鏈和削弱總統的威信」。但他沒有具體指出肯特被控洩漏什麼資訊。

肯特17日透過公開信宣布請辭國家反恐中心（NCTC）主任一職，他在信中批評對伊朗開戰的決定，指伊朗「對我們國家未構成立即威脅」，並主張美國發動戰爭「顯然是因為以色列及其在美國的強大遊說力量施壓」。

肯特昨天接受前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）專訪時再次強調，並無情報顯示伊朗將對美國發動先制攻擊，或即將製造核武；美國開戰前並未進行「充分討論」，而且「是以色列人推動這項決策」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）17日駁斥肯特的辭職信充滿「不實指控」，他宣稱伊朗未對美國構成立即威脅、總統川普（Donald Trump）受他國影響決定開戰的說法更是「侮辱且可笑」。

編輯推薦

以色列 FBI 伊朗 美國 白宮 反恐

延伸閱讀

美情報指伊朗未重建核設施 川普說法遭疑「主張背道而馳」

伊朗構成迫切威脅？川普開戰理由遭自己人拆台 情報首長拒絕背書

伊朗核威脅是否緊迫 美情報總監稱至少還要10年「總統方能判定」

以色列「有恃無恐」推著美國對伊朗開戰！美前反恐高官：結果早注定了

相關新聞

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

路透報導，一名伊朗議員19日表示，伊朗正考慮對通過荷莫茲海峽的船隻徵收過境費，可能是德黑蘭當局試圖藉由因掌控這條關鍵水道而獲利。全球五分之一的石油和液化天然氣皆經此航道運輸。

伊朗已逾3千死…美以攻擊、德黑蘭報復炸波灣 中東戰爭各國傷亡一次看

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，並引發伊朗採取連串報復行動以來，中東各地已有數千人喪生

開戰前曾斡旋談判 阿曼外長：攻打伊朗是川普政府最大誤判

CNN報導，「經濟學人」雜誌刊出阿曼外交部長阿布塞迪的一篇評論文章，曾在中東戰爭爆發前斡旋美國與伊朗談判的阿布塞迪呼籲美國盟友出面，協助結束這場「非法戰爭」。他描述戰爭對全球經濟與區域安全造成的影響，表示這場戰爭是川普政府「最大的誤判」。

能源危機喘口氣？美財長指近日有望解除海上伊朗石油制裁 再釋戰略儲備

美國財政部長貝森特19日表示，美國可能很快會解除對滯留在海上的伊朗石油制裁，以助提振全球供應和降低價格。

才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而...

中東衝突導致壓縮天然氣短缺 印度加氣站大排長龍

中東衝突未見停歇，在伊朗控制荷莫茲海峽，導致能源運輸幾近完全中斷的情況下，印度車用壓縮天然氣（CNG）存量降低，相關影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。