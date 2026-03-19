才因良心無法接受攻伊朗請辭 前美反恐中心主任涉洩密遭FBI調查

美媒報導，前美國國家反恐中心主任肯特因涉嫌洩漏機密資訊，目前正接受美國聯邦調查局調查。肯特日前因不滿川普政府對伊朗開戰而請辭，稱自己無法違背良心支持這場戰爭。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述數位知情消息人士報導，早在肯特（Joseph Kent）本月17日辭職前，聯邦調查局（FBI）就已對他展開調查。

這則消息最早是由美國新聞網站Semafor報導，一名知情人士向Semafor透露，這項調查已「持續數月」。

聯邦調查局拒絕發表評論，肯特則未回應置評請求。

肯特離職後，前白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）隨即在社群平台X發文，暗示肯特「經常處於國安洩密事件的風暴中心」，並稱他「總是設法破壞指揮鏈和削弱總統的威信」。但他沒有具體指出肯特被控洩漏什麼資訊。

肯特17日透過公開信宣布請辭國家反恐中心（NCTC）主任一職，他在信中批評對伊朗開戰的決定，指伊朗「對我們國家未構成立即威脅」，並主張美國發動戰爭「顯然是因為以色列及其在美國的強大遊說力量施壓」。

肯特昨天接受前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）專訪時再次強調，並無情報顯示伊朗將對美國發動先制攻擊，或即將製造核武；美國開戰前並未進行「充分討論」，而且「是以色列人推動這項決策」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）17日駁斥肯特的辭職信充滿「不實指控」，他宣稱伊朗未對美國構成立即威脅、總統川普（Donald Trump）受他國影響決定開戰的說法更是「侮辱且可笑」。