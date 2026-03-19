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能源危機喘口氣？美財長指近日有望解除海上伊朗石油制裁 再釋戰略儲備
美國財政部長貝森特19日表示，美國可能很快會解除對滯留在海上的伊朗石油制裁，以助提振全球供應和降低價格。
貝森特在福斯財經網的「Mornings with Maria」節目上表示：「未來幾天，我們可能會對那些在水上的伊朗石油解除制裁。那大約有1.4億桶。」「當我們取消對伊朗石油制裁，這些石油就可流向非中國地區。」
此外，貝森特也表示，美國將不會干預與石油相關的金融市場，但可能會進一步釋出儲備，以壓低價格。
他說：「美國可能會單方面地再進行一次釋出戰略石油儲備，以維持價格下跌。」
貝森特表示，雖然有些推測認為，美國財政部將會干預原油期貨市場，但「我們絕對不會這麼做」。他說，「我們將不會進行金融市場干預」。
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