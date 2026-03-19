運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

路透報導，一名伊朗議員19日表示，伊朗正考慮對通過荷莫茲海峽的船隻徵收過境費，可能是德黑蘭當局試圖藉由因掌控這條關鍵水道而獲利。全球五分之一的石油和液化天然氣皆經此航道運輸。

據伊朗學生通訊社報導，這名議員表示，議會正在審議一項法案，要求利用該海峽進行航運、能源轉運及食品供應的國家，向伊朗支付通行費和稅款。

伊朗最高領袖的顧問Mohammad Mokhber 19日表示，戰爭一旦結束，「荷莫茲海峽將實行新制度」，使德黑蘭得以對那些曾制裁伊朗的國家施加海事限制。