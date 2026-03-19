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中東衝突導致壓縮天然氣短缺 印度加氣站大排長龍

中央社／ 新德里19日專電
中東衝突未見停歇，在伊朗控制荷莫茲海峽，導致能源運輸幾近完全中斷的情況下，印度街頭已可看見一般民眾及營業用車輛搶著加氣、加氣站大排長龍的景象。歐新社
中東衝突未見停歇，在伊朗控制荷莫茲海峽，導致能源運輸幾近完全中斷的情況下，印度街頭已可看見一般民眾及營業用車輛搶著加氣、加氣站大排長龍的景象。歐新社

中東衝突未見停歇，在伊朗控制荷莫茲海峽，導致能源運輸幾近完全中斷的情況下，印度車用壓縮天然氣（CNG）存量降低，相關影響逐漸浮現，街頭已可看見一般民眾及營業用車輛搶著加氣、加氣站大排長龍的景象。

印度時報（Times of India）指出，德里天然氣主要供應商因陀羅普拉薩天然氣公司（Indraprastha GasLimited）表示，即便中東衝突引發全球能源供給緊張，但該公司提供給大眾運輸、私家車使用的壓縮天然氣等產品不會中斷，足以讓民眾維持正常交通。

然而，印度近期壓縮天燃氣、桶裝液化石油氣嚴重短缺的情況，已正式浮上檯面。

桶裝液化石油氣價格上漲4倍，許多地方已約7天完全買不到；車用壓縮天然氣雖尚未出現供應中斷的消息，但價格開始上揚，且加氣站外經常大排長龍。

印度壓縮天然氣比汽油、柴油實惠，Uber、機動三輪車在內，許多載客用營業車輛，會選擇使用壓縮天然氣來降低成本。

機動三輪車司機拉維（Ravi）接受中央社記者訪問時表示，稍早每加1公升壓縮天然氣，不需要花超過91盧比（約新台幣31元），但現在每公升要95盧比，而且聽說還會更貴，「我靠騎車載客人賺錢維生，對我來說，（壓縮天然氣）漲價會讓養家變得更辛苦。」

拉維告訴中央社記者，以前大概排隊10分鐘以內就能加到壓縮天然氣，最近經常要等到45分鐘以上，才能加到壓縮天然氣。

Uber司機希曼舒（Himanshu）接受中央社記者採訪時表示，加氣站員工告訴他，壓縮天然氣供應愈來愈少，大家都急忙來加滿，所以排隊時間也逐漸拉長，「我最近來加氣，都要等上約1小時，很多時候因此錯失了接單機會，感覺有工時變長、收入變少的情況。」

希曼舒告訴中央社記者，這幾天（壓縮天然氣）加氣站外，排隊的車龍都很長，在等待加氣、沒辦法接單的時間變長，壓縮天然氣也開始變貴的情況下，「對一般家用車來說，影響可能還不是那麼大，但對營業用車輛來說，時間、金錢成本都增加，所以有些司機開始重新開起柴油車。」

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球能源供應重要通道，全球約20%的石油和天然氣需經此運輸，這條航線一旦不通，將對國際間能源相關商品流通造成重大影響。

荷莫茲海峽 以色列 伊朗 美國 天然氣 印度

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