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阿拉伯、伊斯蘭國家外長集會 敦促伊朗立刻停止攻擊

中央社／ 伊斯坦堡19日綜合外電報導

多個阿拉伯和伊斯蘭國家的外交部長今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開諮商會議後，呼籲伊朗立即停止對區域國家的攻擊行為。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（AnadoluAgency）報導，沙烏地阿拉伯在利雅德主辦這場會議，與會者包括亞塞拜然、巴林、埃及、約旦、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、土耳其和阿拉伯聯合大公國的外交部長，會中就如何增進區域安全與穩定交換意見。

與會部長在會後聯合聲明中譴責伊朗以彈道飛彈和無人機針對住宅區和民用基礎設施展開蓄意攻擊，包括石油設施、海水淡化廠、機場、住宅社區和外交館舍等。

他們強調，這類攻擊在任何情況下都不具正當性，並且重申各國依據「聯合國憲章」第51條的自衛權。

聲明呼籲伊朗立即停止攻擊，遵守國際法和睦鄰原則，作為降低緊張和恢復區域穩定的第一步。

聲明同時敦促伊朗遵守聯合國安全理事會第2817號決議，立刻停止所有攻擊，避免採取可能威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）國際航運或曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait）海上安全的行動。

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