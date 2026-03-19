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科威特2座煉油廠遭無人機攻擊起火 未傳人員傷亡

中央社／ 科威特市19日綜合外電報導

科威特境內兩座煉油廠今天接連遭遇無人機攻擊起火，幸未釀成人員傷亡。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，石油集團公司（KPC）今天證實，無人機攻擊導致阿瑪迪港（Mina Al Ahmadi）煉油廠冒出火光。

這座煉油廠是中東最大煉油設施之一，日產73萬桶原油。

科威特新聞社（KUNA）報導，科威特石油集團公司指出，無人機攻擊導致煉油廠部分區域起火，但火勢不大，並未造成人員傷亡。

阿瑪迪港煉油廠距離首都科威特市（Kuwait City）約40公里。

美聯社報導，在阿瑪迪港煉油廠遇襲後，無人機攻擊導致境內另一座煉油廠阿布杜拉（Mina Abdullah）煉油廠起火。

此外，科威特武裝部隊今天稍早表示，科威特防空系統正在應對「敵對飛彈與無人機威脅」。

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