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為何如此重要？伊朗南帕爾斯氣田遇襲 中東戰事大幅升級全球影響一次看

中央社／ 德黑蘭18日綜合外電報導
伊朗南帕爾斯天然氣田遇襲，引發德黑蘭對鄰國能源設施轟炸報復。圖為2019年資料照。美聯社
伊朗南帕爾斯天然氣田遇襲，引發德黑蘭對鄰國能源設施轟炸報復。圖為2019年資料照。美聯社

伊朗南帕爾斯天然氣田遇襲，引發德黑蘭對鄰國能源設施展開報復，導致中東戰事大幅升級、油價急漲，美國總統川普甚至揚言「炸毀」該氣田。CNN以下整理氣田遇襲對全球影響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田勘稱全球最大天然氣田，位於波斯灣（Persian Gulf）離岸區域，由伊朗和卡達共享。卡達將其所屬氣田稱為「北穹」（North Dome）。路透社報導，整座氣田預估蘊藏約1800兆立方英尺可用天然氣，相當於可供全球使用13年。

●為何如此重要？

南帕爾斯氣田是伊朗當地最大能源供應來源，由於過去曾發生天然氣供應受擾，導致供電中斷，任何衝擊都將影響伊朗供電和不利家庭取暖。

●全球關注

卡達斥資數十億美元開發其所屬的天然氣田，現為全球液化天然氣（LNG）主要供應國。去年6月以色列攻擊伊朗，波及南帕爾斯部分設施時，卡達官員告訴CNN，卡達這一側的設施是「美國、歐洲及全球的重要能源來源」。

●戰事大幅升級

若干阿拉伯國家譴責針對南帕爾斯能源基礎設施的攻擊。阿拉伯聯合大公國（UAE）稱此舉是「重大升級」，不僅對全球能源供應構成直接威脅，也對區域安全構成威脅。卡達表示，攻擊南帕爾斯是「危險且不負責任的行為」。

●報復攻擊

伊朗對區域內重要能源設施展開報復攻擊，包括對卡達主要能源樞紐、重要天然氣處理廠拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）造成「嚴重損害」。位於沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的2座煉油廠也遇襲，沙國表示，若有必要，將「保留對伊朗採取軍事行動的權利」。

●能源危機持續

能源咽喉要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎封閉，已使全球陷入能源吃緊窘境，如今這些攻擊再對市場造成震盪，推升國際油價續漲。一名分析師告訴CNN，能源生產基礎設施受創，「將使時程表進一步延後」，因為重建可能需耗費數月甚至數年。

●川普放話

川普（Donald Trump）揚言說，若伊朗繼續攻擊卡達能源設施，將「大規模炸毀」整座伊朗氣田。他指出，美國對以色列襲擊伊朗南帕爾斯氣田「毫不知情」。不過，2名以色列官員今天告訴CNN，這場攻擊是在以色列與美方協調下展開。

阿拉伯國家 以色列 CNN 伊朗 美國 天然氣 油價

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