影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

以色列18日空襲伊朗主要氣田南帕爾斯（South Pars Gas Field），衝擊伊朗能源命脈。專家表示，此舉意味著伊朗戰爭可能延續到5月。

美國網路新聞媒體Axios指出，以軍前所未有空襲南帕爾斯氣田後，油價上漲，布蘭特原油價格19日清晨仍徘徊在每桶約100美元。Axios記者拉維德（Barak Ravid）報導，此次行動是在以方與川普政府協調下進行。德黑蘭隨後展開報復，攻擊卡達「王冠明珠」、全球最大液化天然氣出口設施的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan）。

美國總統川普在真實社群發文否認美國與卡達事前知情，並強調以軍不會再次攻擊南帕爾斯氣田，「除非伊朗不明智地決定攻擊一個非常無辜的卡達」。由於伊朗攻擊範圍遍及整個波斯灣基礎設施，並波及沙烏地與阿聯的能源設施，引發相關國家強烈反彈，德黑蘭持續封鎖荷莫茲海峽，衝擊全球原油供應。

風險情報公司Verisk Maplecroft中東首席分析師索特維特（Torbjorn Soltvedt）研究報告指出，攻擊南帕爾斯及相關設施的決定，進一步強化該機構判斷，即這場戰爭很可能延續至5月，且短期內看不到明確的下台階。

賓州大學華盛頓全球政策計畫主任施奈德曼（Daniel Schneiderman）對此表示認同，並在接受電訪時指出，油價之所以沒有進一步上漲，是因為「美國與以色列的軍事行動已大幅削弱伊朗能力，特別是彈道飛彈能力，也包括無人機發射能力。」

白宮與國防部未立即回應詢問。不過，曾在國務院與國防部任職的施奈德曼警告，反過來說，伊朗可以輕易移動無人機「見證者」（Shahed）的發射器，讓美以難以打擊，「這並不困難」。以色列與美國恐需在很長一段時間內持續嘗試打擊這些個別發射器與庫存；而伊朗軍方也可能將部分飛彈部署在卡車上，透過機動發射維持作戰彈性。

施奈德曼表示，這類武器數量有限，很可能已成為美國與以色列優先打擊的目標之一。他說，進行這類行動比戰爭初期更為困難，但仍有能力對荷莫茲海峽施加相當大的壓力。

索特維特指出，鑑於伊朗已對中東其他設施發動攻擊，以色列針對南帕爾斯的行動可能引發對先前尚未受損設施的攻擊，最大的擔憂是沙烏地的東西輸油管或紅海出口設施可能遇襲，而這些設施與富查伊拉港（Fujairah）是少數能替代荷莫茲海峽的重要出口路徑。

施奈德曼表示，目前很難預測這場衝突的降溫出口，但就目前而言，「伊朗沒有動機降溫局勢」。