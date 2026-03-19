最衰鄰居！沒參戰、國土被亂炸 伊朗1原因向阿聯討「物質與精神損失」

在以伊戰事持續之際，美國媒體ABC News獲准進入一處以色列空軍基地，直擊以軍射程最遠的「箭-3」（Arrow 3）防空系統第一線運作。一名受訪的以國軍官解釋，這套系統的攔截方式好比「以石攻石」，以攔截飛彈正面迎擊來襲的彈道飛彈；他也證實，戰爭期間，美國空軍人員已進駐基地作戰室與以軍並肩作戰，即時協調攔截行動。

2026-03-19 15:03