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最衰鄰居！沒參戰、國土被亂炸 伊朗1原因向阿聯討「物質與精神損失」
法國國營電視台法蘭西24（France 24）報導，伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼致函聯合國秘書長，指控阿拉伯聯合大公國（UAE）允許美國利用其領土對伊朗發動攻擊，已構成國際不法行為，要求阿聯負起國家責任並作出賠償。
伊朗媒體Nournews 19日報導，伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在信中指出，阿聯開放領土供美軍打擊伊朗，此舉屬於「違法國際法，阿聯需負起國家行為責任」。
德黑蘭並主張，阿聯應依國際法提供補償，包括所有物質損失與精神損害。
阿拉伯新聞（Arab News）報導，美以2月28日對伊朗展開軍事行動，德黑蘭隨即報復彈襲多個中東鄰國，阿聯成最大受災戶。截至3月17日，阿聯已遭伊朗1672架無人機和329枚飛彈攻擊。
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